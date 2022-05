Trump Mengecam Cheney karena 'Mencintai Perang Tanpa Akhir, Irasional, dan Berdarah'

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengecam anggota Kongres dari Partai Republik Liz Cheney karena "mencintai perang berdarah tanpa akhir, tidak masuk akal, dan berdarah." Dia adalah putri dari mantan Wakil Presiden Dick Cheney.

"Keluarga Cheney adalah globalis dan penghasut perang yang telah menjerumuskan kita ke dalam konflik baru selama beberapa dekade, menumpahkan darah Amerika dan menghabiskan harta Amerika di seluruh dunia," kata Trump pada Sabtu (28/5) malam selama rapat umum di Casper, Wyoming.“Itulah mengapa Liz Cheney memilih tidak membawa pasukan kita pulang dari Suriah, di mana mereka bahkan tidak menginginkan kita,” tambahnya.Trump merujuk pada perpisahan Cheney dengan Trump atas keputusannya untuk menarik pasukan AS dari Suriah pada 2019 menjelang dugaan serangan Turki yang direncanakan."Cheney berada di depan parade mencoba membuat kita berperang dengan Rusia atau siapa pun yang ingin menggigit," kata Trump.“Sejujurnya, saya lebih suka mendengar dari apa yang disebut pemimpin gerakan anti-perang yang menolak untuk memberikan kepercayaan apa pun pada kata apa pun yang dikatakan Trump menyerang penghasut perang AS dan mereka yang bertanggung jawab untuk itu, dan malah bergabung dengan paduan suara di samping tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas perang ini dengan menyebut Trump sebagai bahaya besar bagi dunia,” kata jurnalis Don DeBar yang berbasis di New York.“Mungkin kita masih berada dalam posisi kita sekarang, tetapi itu akan kekurangan satu elemen penting, yaitu mempermalukan kita yang merupakan lawan sebenarnya dari imperialisme AS karena berdiri di belakang orang-orang ini karena mereka membantu membawa kita ke situasi yang kita hadapi saat ini,” tambahnya.“Yang mengatakan, pandangan dewasa tentang politik AS akan menyarankan untuk memberikan dukungan luas ketika Trump membuat pernyataan seperti ini tanpa kualifikasi yang tampaknya diamanatkan sebelumnya. Orang yang sama mencium punggung Demokrat mana pun yang maju dan melakukan satu hal yang layak, terlepas dari catatan mengerikan yang mungkin mereka miliki pada setiap masalah lainnya,” katanya.“Secara pribadi, saya tidak peduli apakah itu adil untuk Trump atau figur lainnya. Sebaliknya, saya mencari orang untuk mulai memiliki pemahaman tentang dunia bahwa mereka akan beroperasi sebagai figur publik, ”pungkasnya.Ini terjadi setelah Cheney secara resmi meluncurkan tawarannya untuk pemilihan kembali pada hari Kamis, mengatakan bahwa perlombaan itu adalah "pertarungan yang harus kita menangkan."“Beberapa hal penting,” katanya dalam video pengumumannya. “Kebebasan Amerika, supremasi hukum, prinsip-prinsip pendirian kita, dasar-dasar penting republik kita . Apa yang kita lakukan dalam pemilihan di Wyoming ini penting.”Trump bersikeras pada rapat umum bahwa "Liz Cheney adalah tentang 'Amerika terakhir,'" memukulnya atas kebijakan luar negeri, keamanan perbatasan dan integritas pemilihan.“Dia adalah wajah rawa Washington dan kebijakan luar negeri yang sama gagal dari Clinton, Bush, Obama, Biden, dan seluruh lembaga politik yang sakit,” kata Trump tentang Cheney.[IT/r]