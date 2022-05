'Israel' Secara Publik Mengumumkan Dia Bekerja dengan AS dan Negara-negara Teluk dalam Normalisasi dengan Arab Saudi

IslamTimes - Rezim pendudukan Tel Aviv berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk dalam proses untuk menormalkan hubungannya dengan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Zionis Yair Lapid mengaku Senin (30/5).

“Kami percaya ada kemungkinan untuk melakukan proses normalisasi dengan Arab Saudi. Ini untuk kepentingan kami,” kata Lapid dalam sambutannya kepada Radio Tentara Zionis ‘Israel’.“Kami telah mengatakan bahwa ini adalah langkah berikutnya setelah 'Kesepakatan Abraham,' untuk berbicara tentang proses yang panjang dan hati-hati," tambahnya, merujuk pada kesepakatan normalisasi yang didukung AS tahun 2020 yang dicapai entitas pendudukan Zionis 'Israel' dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.“Kami bekerja dengan AS dan negara-negara Teluk dalam hal ini.”Terlepas dari kenyataan bahwa Arab Saudi belum mengumumkan memiliki hubungan diplomatik resmi dengan entitas pendudukan Zionis 'Israel', hubungan rahasia telah menghangat dalam beberapa tahun terakhir. Putra mahkota Saudi Mohammad bin Salman dilaporkan melihat rezim Tel Aviv sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut.Lapid memperingatkan bahwa proses normalisasi dengan Arab Saudi akan memakan waktu lama dengan kemajuan dalam langkah-langkah kecil, menekankan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan keamanan yang dipertaruhkan."Ini tidak akan terjadi dengan cara yang sama seperti terakhir kali," kata Lapid mengacu pada sifat mengejutkan dan cepat di mana kesepakatan normalisasi 2020 diumumkan. "Kami tidak akan bangun suatu pagi tiba-tiba dan itu akan menjadi kejutan."“Bisa jadi tiga menteri luar negeri setelah saya, seseorang akan berdiri di podium dan akan merayakan ini,” jelas Lapid skenarionya.Komentarnya muncul ketika Arab Saudi menjadi tuan rumah bagi lusinan pengusaha teknologi dan pebisnis Zionis 'Israel' baru-baru ini untuk pembicaraan lanjutan tentang investasi Saudi di perusahaan Zionis 'Israel' dan dana investasi Zionis 'Israel', menurut laporan hari Minggu di harian bisnis Globes.Pekan lalu, sepasang pejabat senior AS dilaporkan berada di Arab Saudi untuk pembicaraan rahasia mengenai kesepakatan yang dapat meningkatkan hubungan Washington dengan Riyadh sementara juga membawa kerajaan lebih dekat ke normalisasi hubungan dengan rezim Tel Aviv.Menurut situs berita Axios, perjalanan itu merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan kesepakatan tentang transfer pulau Tiran dan Sanafir di Laut Merah Mesir ke Arab Saudi.Selain itu, Riyadh menjadi tuan rumah seorang pejabat senior Zionis baru-baru ini untuk pembicaraan tentang berbagai aspek keamanan dan koordinasi lainnya, berita Channel 12 melaporkan Jumat (27/5), tanpa mengutip sumber.Harian Yedioth Ahronoth juga melaporkan pertemuan antara tokoh dari kedua belah pihak, tanpa memberikan informasi lebih lanjut.Laporan tersebut muncul menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden yang diharapkan ke Timur Tengah, yang akan mencakup pemberhentian di wilayah Palestina yang diduduki Zionis 'Israel' dan Arab Saudi.[IT/r]