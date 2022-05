Roket Menyerang Pangkalan Ain Al-Assad Pendudukan AS di Irak

IslamTimes - Pangkalan Ain al-Assad di Irak barat, tempat pasukan pendudukan AS ditempatkan di negara itu, mendapat serangan dari apa yang tampak seperti rudal 122mm, media lokal melaporkan pada hari Senin (30/5).

Menurut laporan saksi mata awal, setidaknya dua rudal menghantam pangkalan, namun tingkat kerugian material dan kemanusiaan belum diidentifikasi.Selain itu, setelah operasi tersebut, AS dilaporkan mengerahkan drone mata-mata dan helikopter di daerah desa terdekat al-Baghdadi, Irak.Rudal yang menargetkan pangkalan dilaporkan menghantam bagian selatan instalasi, dan tak lama setelah itu, pasukan pendudukan AS menutup semua pintu di fasilitas tersebut.Sebuah kelompok Irak yang disebut Fraksi Perlawanan Internasional mengeluarkan pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas penargetan pangkalan Ain al-Assad.Sebelumnya, media Irak melaporkan bahwa beberapa drone telah menargetkan pangkalan AS di Erbil, Irak.Pangkalan itu, di mana pasukan pendudukan AS masih ditempatkan meskipun fakta bahwa parlemen Irak memilih untuk mengusir semua pasukan asing dari wilayahnya, menjadi sasaran penembakan secara teratur.Salah satu yang paling serius adalah operasi rudal pada Januari 2020 oleh Iran sebagai pembalasan atas pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani oleh pasukan AS.[IT/r]