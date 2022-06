Penembakan Chicago: 51 Tertembak, 9 Fatal selama Akhir Pekan Memorial Day

IslamTimes - Setidaknya 51 orang telah ditembak, sembilan di antaranya fatal, di Chicago selama akhir pekan Memorial Day, dimana kota AS itu kembali hidup dengan sejarah kekerasannya.

Departemen Kepolisian Chicago telah membatalkan liburan petugas untuk mengantisipasi awal musim panas tidak resmi yang penuh kekerasan.Sisi Barat kota melihat setengah dari korban penembakan, sementara sekitar 13 korban ditemukan di Sisi Selatan. Daerah pusat kota, yang telah melihat beberapa serangan profil tinggi pada bulan Mei, memiliki tiga korban penembakan.Penembakan telah melampaui akhir pekan Memorial Day tahun lalu pada Senin (30/5) pagi ketika 37 orang ditembak, tiga di antaranya fatal.Pihak berwenang mengatakan setidaknya sembilan korban penembakan akhir pekan ini telah meninggal pada Senin pagi. Lebih dari seperempat korban terluka di satu distrik polisi West Side - Distrik Harrison ke-11 - yang mengalami dua penembakan massal pada hari Minggu.Insiden terjadi di bawah rencana keselamatan liburan Walikota Lori Lightfoot dan Inspektur Polisi David Brown, berbulan-bulan dalam pembuatan, yang mencakup lebih banyak petugas di jalan, hari libur yang dibatalkan dan 21 jam sehari.“Agak melelahkan saya katakan, harus bekerja,” kata Damian Alfaro, seorang lulusan polisi baru. "Saya bekerja 11 hari berturut-turut, tapi maksud saya itu semua belajar."Kelas baru polisi yang direkrut lulus dan petugas lainnya dipromosikan.“Anda mewakili generasi penerus yang membantu mengubah departemen kami melalui visibilitas, keterlibatan, dan kolaborasi,” kata Alfaro.Bertemu di Kantor Oval Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa meminta saran Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern setelah penembakan massal AS terbaru dalam mengatasi peningkatan kekerasan senjata dan ideologi ekstremis, AFP melaporkan.Biden merujuk pada pembunuhan Christchurch 2019 terhadap 51 orang dalam penembakan massal yang menargetkan Muslim.Perdana Menteri Ardern melarang senapan gaya militer setelah pembantaian itu, dan pembelian kembali senjata juga dilakukan.“Kami membutuhkan bimbingan Anda,” kata Biden, menyerukan “upaya global untuk melawan kekerasan dan ekstremisme secara online.”"Saya ingin bekerja sama dengan Anda dalam upaya itu," kata Biden, yang mengunjungi kota Uvalde di Texas pada Minggu untuk memperingati kematian 19 anak dan dua guru yang dibunuh oleh seorang pria kulit putih menggunakan senapan serbu.Biden mengatakan ada "banyak penderitaan" dan "sebagian besar dapat dicegah."Pada 24 Mei, sembilan belas siswa dan dua guru ditembak mati di Sekolah Dasar Robb oleh seorang pria bersenjata di Uvalde, Texas, 10 hari setelah penembakan massal di sebuah toko di Buffalo, New York, yang menewaskan 10 orang.Polisi mengatakan pria bersenjata itu, yang diidentifikasi sebagai Salvador Ramos yang berusia 18 tahun, memasuki sekolah dengan senapan semi-otomatis AR-15 setelah sebelumnya menembak neneknya, yang selamat.Ada laporan yang saling bertentangan tentang bagaimana penegakan hukum menanggapi penembakan itu. Departemen Kehakiman pada hari Minggu mengatakan akan membuka penyelidikan atas tanggapan polisi atas permintaan Walikota Uvalde Don McLaughlin.Lebih dari 45.000 orang terbunuh oleh kekerasan senjata di Amerika Serikat tahun lalu, naik dari 43.671 pada 2020 dan 39.581 pada 2019, menurut data FBI.[IT/r]