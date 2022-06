Dipotong dari SWIFT, Apa Artinya bagi Sberbank?

Islam Times - Para pemimpin Uni Eropa telah sepakat untuk memutuskan Sberbank, lembaga keuangan terbesar Rusia, dari sistem pembayaran internasional SWIFT.

Langkah ini akan dimasukkan sebagai bagian dari paket sanksi keenam Uni Eropa terhadap Moskow, karena negara-negara Barat berusaha untuk lebih mengisolasi Kremlin dari pasar keuangan global setelah invasi Rusia ke Ukraina.“Sberbank adalah bank Rusia terbesar, dengan 37% dari sektor perbankan Rusia. Jadi ada baiknya kita sekarang akan 'de-SWIFT' Sberbank," kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada konferensi pers Senin seperti dilansir THe Moscow Times.Sejak didirikan, SWIFT telah menjadi bagian integral dari sistem perdagangan dunia, beroperasi di lebih dari 200 negara dan melayani lebih dari 11.000 bank di seluruh dunia.Mekanisme ini memungkinkan bank untuk berkomunikasi dengan aman dan cepat tentang pembayaran lintas batas.Memotong layanan bank dari SWIFT membuat pengiriman dan penerimaan transfer internasional menjadi sulit dan memutus organisasi dari sistem keuangan global.Sberbank, yang sudah dikenakan sanksi AS, akan menjadi bank Rusia ke-8 yang terputus dari SWIFT.Namun, Sberbank mengklaim bahwa pembatasan tersebut tidak akan berdampak signifikan pada sistemnya."Kami bekerja seperti biasa meskipun ada sanksi baru," kata bank dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, menambahkan bahwa "pemutusan dari SWIFT tidak mengubah situasi saat ini."Namun terlepas dari optimisme yang nyata ini, saham Sberbank mulai turun setelah proposal untuk memutuskan hubungan bank dari SWIFT diumumkan.Perubahan baru akan memiliki sedikit dampak yang terlihat bagi pemegang akun sehari-hari, terutama karena Sberbank telah beroperasi di bawah pembatasan sejak hari pertama invasi Rusia ke Ukraina.Pada 24 Februari, Amerika Serikat menempatkan bank tersebut dalam daftar CAPTA, yang berarti bahwa sistem keuangan A.S. harus secara resmi menutup rekening yang dipegang oleh Sberbank atau anak perusahaannya.Kemudian, pada 6 April, sanksi terhadap Sberbank semakin diperketat. Washington memblokir aset bank dan melarang perusahaan dan individu Amerika berinteraksi dengan organisasi tersebut. Keesokan harinya, Sberbank menghentikan semua transfer mata uang ke luar negeri untuk pelanggannya.Sementara itu, klien Sberbank masih dapat melakukan transfer di dalam Federasi Rusia. “Operasi Rusia tidak bergantung pada SWIFT dan akan dilakukan oleh bank dengan cara biasa,” kata situs web Sberbank.Rusia telah menggunakan versi SWIFT-nya sendiri, SPFS, sejak 2014. Mekanisme tersebut, bersama dengan sistem pembayaran kartu Mir Rusia, dibuat khusus untuk memungkinkan Moskow melakukan pembayaran di tengah sanksi.“Rusia, seperti negara lain, memiliki sistem domestiknya sendiri, tetapi tidak memiliki jangkauan, SWIFT memiliki 20 miliar pesan per tahun, 200 negara, jadi bypass itu mungkin, tapi saya rasa itu tidak akan terlalu efektif,” kata Bessel Kok, salah satu pendiri SWIFT dan mantan kepala eksekutif SWIFT. (Kok sekarang adalah Ketua Dewan Pengawas The Moscow Times).“Selalu ada celah jika paket sanksi Anda tidak lengkap,” tambah Kok dalam sebuah wawancara dengan The Moscow Times Selasa, menambahkan bahwa Rusia yang tidak berada di bawah sanksi Barat masih dapat digunakan untuk transfer keuangan.Pemutusan SWIFT masih akan berdampak pada Rusia dan Barat.“Jika bank-bank Eropa tidak dapat berkomunikasi dengan bank-bank Rusia melalui SWIFT, mereka tidak dapat membayar tagihan kepada perusahaan-perusahaan Rusia, dan perusahaan-perusahaan itu tidak mendapatkan bayaran,” kata Kok, seraya menambahkan bahwa tindakan itu akan membahayakan sistem perdagangan global.“Ini semacam alternatif embargo. Ini cukup efisien. Itu sanksi yang berat,” tandasnya.[IT/AR]