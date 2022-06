AS akan Mengirim Roket Jarak Jauh dalam Paket Bantuan Terbaru

Peluncur roket HIMARS (BBC).

Islam Times - Presiden AS mengumumkan, negaranya akan mengirim sistem roket yang lebih canggih untuk membantu mempertahankan diri untuk Ukraina.

Dilansir BBC, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan senjata itu akan mencakup Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) jarak menengah.Senjata itu, yang sudah lama diminta oleh Ukraina, akan membantunya menyerang pasukan musuh dengan lebih tepat dari jarak yang lebih jauh.Sebelumnya AS menolak permintaan tersebut karena khawatir senjata itu dapat digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan AS "secara langsung dan sengaja menambahkan bahan bakar ke api" dengan pengiriman senjatanya ke Ukraina.Secara terpisah, pemerintah Jerman telah berjanji untuk mengirim sistem pertahanan udara ke Ukraina.Kanselir Olaf Scholz mengatakan kepada anggota Parlemen bahwa sistem IRIS-T adalah sistem paling modern milik Jerman dan akan memungkinkan Ukraina mempertahankan seluruh kota dari serangan udara Rusia.Dia menambahkan bahwa dia akan menyediakan radar pelacak yang mampu mendeteksi artileri musuh, dan beberapa peluncur roket.Pada hari Rabu, Biden mengatakan bantuan mematikan akan memperkuat posisi negosiasi Kyiv melawan Rusia dan membuat solusi diplomatik lebih mungkin.Menulis di New York Times, dia berkata, "Itulah sebabnya saya memutuskan bahwa kami akan memberi Ukraina sistem roket dan amunisi lebih canggih yang akan memungkinkan mereka menyerang sasaran utama lebih tepat di medan perang di Ukraina."Ini adalah tindakan penyeimbang baik untuk Biden, karena menyediakan senjata yang lebih kuat dapat memicu reaksi Rusia, mempertaruhkan konflik langsung antara AS dan sekutu NATO-nya dan Moskow.Persenjataan baru akan mencakup Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi M142 (HIMARS), kata seorang pejabat senior Gedung Putih - meskipun dia tidak merinci berapa banyak yang akan dipasok.Sistem itu dapat meluncurkan beberapa rudal presisi dipandu pada target sejauh 70km (45 mil) - lebih jauh dari artileri yang dimiliki Ukraina saat ini. Sistem itu juga diyakini lebih akurat daripada padanan Rusia mereka.[IT/AR]