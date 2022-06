Abbas Memberitahu Blinken AS Harus 'Mengubah Bicara menjadi Tindakan'

IslamTimes - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengecam "kebisuan Amerika" dan bersikeras bahwa pemerintahan Amerika Serikat saat ini harus "mengubah pembicaraannya menjadi tindakan" selama kontak telepon dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Selasa (31/5) malam.

Pemerintah Amerika harus mengubah pembicaraannya menjadi tindakan, daripada melakukan kebijakan kecaman, kecaman, dan keheningan mengenai tindakan sepihak Zionis Israel ini,” kata Abbas kepada Blinken, menurut kantor berita resmi PA WAFA.Pemimpin PA mengulangi tuntutan Ramallah untuk melihat konsulat AS di Al-Quds (Yerusalem) dibuka kembali, serta agar AS memberikan legitimasi yang lebih besar kepada Organisasi Pembebasan Palestina.“PLO harus dihapus dari daftar teror Amerika, konsulat Amerika di Yerusalem Timur harus dibuka kembali, demikian juga kantor PLO di Washington, mengingat [AS] adalah mitra penuh dan bertanggung jawab dalam proses perdamaian,” Abbas memberi tahu Blinken, menurut WAFA.Blinken dan Abbas berbicara saat Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan mengunjungi kawasan itu dalam beberapa minggu mendatang. Pejabat Amerika dan Zionis Israel telah berbicara untuk membahas perjalanan yang akan datang, dan Blinken seperti dikutip mengatakan bahwa Washington berencana untuk membawa Palestina ke dalam lingkaran."Pemerintah Amerika akan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk mempersiapkan kunjungan Biden dan membahas semua masalah yang telah diangkat Presiden Abbas selama panggilan telepon ini, dan menciptakan iklim yang sesuai untuk keberhasilan kunjungan Presiden Biden," kata Blinken seperti dikutip dalam pembacaan Palestina.Selama panggilannya dengan Abbas, kantor Blinken mengatakan dia “menggarisbawahi pentingnya menyimpulkan penyelidikan” atas kematian jurnalis Al Jazira Shireen Abu Akleh. Koresponden yang dihormati secara luas dibunuh oleh peluru Zionis Israel dalam keadaan yang disengketakan selama serangan militer Zionis Israel di Jenin.PA menyelesaikan penyelidikannya minggu lalu, mengumumkan bahwa penyelidiknya telah menentukan bahwa reporter itu sengaja menjadi sasaran pasukan pendudukan Zionis Israel. AS telah menekan Ramallah untuk berbagi bukti dengan rezim pendudukan.[IT/r]