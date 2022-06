Media: Israel Simulasikan Serangan terhadap Musuh Bebuyutan 

IslamTimes - Puluhan pesawat Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan manuver malam hari di atas Mediterania untuk mensimulasikan menyerang berbagai sasaran, termasuk fasilitas nuklir Iran, The Times of Israel melaporkan pada hari Rabu (1/6).

Menurut The Times of Israel, Tel Aviv melakukan latihan simulasi menyerang fasilitas nuklir IranLatihan itu adalah bagian dari latihan perang "Chariots of Fire" Zionis Israel selama sebulan dan melihat jet tempur bergegas dari beberapa pangkalan di negara itu dan dikirim ke Siprus, kata militernya pada hari Rabu (1/6). Menurut Pasukan Pertahanan Zionis Israel, latihan itu termasuk “penerbangan jarak jauh, pengisian bahan bakar di udara, dan menyerang target yang jauh.”Media Zionis Israel sebelumnya menyebut simulasi itu sebagai "latihan militer terbesar" dalam sejarah negara itu, dengan ribuan tentara dan cadangan ambil bagian. Latihan itu juga melihat pasukan Zionis Israel berlatih di berbagai jenis medan di Siprus.Pada hari Selasa (31/5), Menteri Pertahanan Benny Gantz mengunjungi bagian dari latihan perang yang berfokus pada memerangi gerakan Hizbullah Lebanon. “IDF terus-menerus mempersiapkan operasi dan berbagai kampanye, di berbagai teater, dan akan memberikan pukulan telak kepada siapa pun yang berusaha mengancam warga Negara Zionis Israel,” katanya.Menurut Zionis Israel, manuver tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 3 Juni dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan pasukan dan komandan Zionis Israel serta meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan organisasi darurat dan otoritas lokal dan pemerintah.Latihan itu dilakukan di tengah ketidakpastian seputar nasib kesepakatan nuklir Iran 2015, yang digagalkan oleh negara-negara besar dunia, termasuk China, Prancis, Rusia, Jerman, Inggris, dan AS. Secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, itu memberlakukan pembatasan signifikan pada program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.Namun, mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan pada 2018. Menyusul langkah ini, pada 2020, Inggris, Prancis, dan Jerman secara resmi menuduh Iran melanggar kesepakatan. Belakangan tahun itu, pernyataan mereka digaungkan oleh Badan Energi Atom Internasional, yang mengatakan Teheran terus meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya dan tetap melanggar perjanjian. Pada tahun 2021, Presiden Joe Biden mengisyaratkan bahwa AS akan kembali ke kesepakatan awal jika Iran mulai mematuhi pembatasan. Negosiasi tentang masalah ini masih berlangsung.Mengingat hal ini, Zionis Israel telah meningkatkan kesiapan angkatan bersenjatanya untuk meluncurkan ancaman militer yang kredibel terhadap fasilitas nuklir Teheran jika pembicaraan gagal. Dorongan untuk meningkatkan kemampuan datang ketika para pejabat AS menilai awal Februari bahwa Iran hanya beberapa minggu lagi dari memiliki cukup bahan untuk bom nuklir.[IT/r]