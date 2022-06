Jubir Kemenlu: Iran Akan Menanggapi Tegas untuk Setiap 'Langkah Tidak Konstruktif' pada Pertemuan IAEA

IslamTimes - Iran telah memperingatkan untuk menanggapi dengan kuat dan proporsional setiap "langkah tidak konstruktif" pada pertemuan mendatang Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sehari setelah menolak laporan terbaru pengawas nuklir PBB tentang program nuklirnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (1/6) menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya damai dan akan “secara alami merespons dengan kuat dan tepat untuk setiap langkah yang tidak konstruktif” pada pertemuan Dewan Gubernur IAEA, yang akan diadakan pada 6 Juni.“Mereka yang menganggap laporan Dewan Gubernur dan direktur jenderal sebagai pengaruh dan alat permainan politik melawan Iran bertanggung jawab atas konsekuensinya,” katanya.Pertemuan itu terjadi sebagai jeda dalam negosiasi maraton untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015 memasuki bulan ketiga, dengan prospek yang digambarkan oleh Washington sebagai "lemah di terbaik" sementara Iran menyalahkan AS dan tiga sekutu Eropa - Prancis, Inggris, dan Jerman - gagal bertindak secara konstruktif.Di bawah kesepakatan, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), Iran menerima batasan tertentu pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.AS, bagaimanapun, secara sepihak meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi yang melumpuhkan meskipun Tehran sepenuhnya mematuhi kewajibannya.Dengan prospek yang tampak suram, AS, Prancis, Inggris, dan Jerman sekarang dilaporkan mendorong Dewan Gubernur pengawas nuklir PBB untuk menegur Iran karena gagal menjawab pertanyaan kunci tentang apa yang disebut jejak uranium, mengalihkan kesalahan pada Tehran di tengah kegagalan mereka. untuk menghormati komitmen.Dewan IAEA “menyerukan Iran untuk bertindak secara mendesak untuk memenuhi kewajiban hukumnya dan segera mengambil tawaran direktur jenderal [IAEA] untuk keterlibatan lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan semua masalah perlindungan yang beredar,” kata sebuah rancangan teks yang dikirim ke anggota IAEA. negara bagian dan dilihat oleh Reuters pada hari Rabu (1/6).Iran peringatkan Prancis atas pernyataan 'mengganggu'IAEA menyatakan dalam sebuah laporan pada hari Senin (30/5) bahwa Iran belum memberikan penjelasan sehubungan dengan pertanyaan lama tentang asal usul partikel uranium yang diduga di tiga lokasi.Wakil juru bicara kementerian luar negeri Prancis, Francois Delmas, mengatakan pada hari berikutnya bahwa Paris “sangat prihatin” dengan laporan tersebut, mendesak Iran untuk “menanggapi tanpa penundaan pertanyaan dan kebutuhan IAEA berdasarkan perjanjian perlindungannya.”“Terlepas dari keterlibatan direktur jenderal dan peluang berulang yang dimiliki Iran selama hampir tiga tahun untuk menjelaskan keberadaan bahan nuklir yang tidak diumumkan di situs yang tidak diumumkan, badan tersebut percaya bahwa pihaknya masih tidak dapat mengklarifikasi masalah ini.”Sebagai tanggapan, Khatibzadeh mengatakan “komentar tergesa-gesa” yang sama sekali mengabaikan kolaborasi teknis konstruktif Iran dengan IAEA adalah “mengganggu” dan “tidak berharga.”Dia lebih lanjut mengatakan Teheran menyarankan Paris untuk menghindari mengambil sikap ikut campur yang akan menggagalkan kerja sama Iran-IAEA dari jalur yang benar.Sebaliknya, diplomat Iran melanjutkan, Paris perlu “memenuhi kewajiban perlindungannya sendiri sehubungan dengan perlucutan senjata nuklir dan juga meminta pertanggungjawaban rezim apartheid Zionis Israel, yang memiliki ratusan hulu ledak nuklir.”'Saatnya E3/US berhenti berpura-pura tidur'Juru bicara itu juga menyarankan bahwa Zionis Israel mungkin berada di balik perang psikologis yang diakui dilakukan terhadap Republik Islam melalui pernyataan tersebut.Dalam komentar serupa pada hari Selasa, Khatibzadeh mengemukakan kekhawatiran bahwa tekanan politik yang diberikan oleh Zionis Israel mungkin telah mendorong laporan IAEA untuk mengalihkan fokusnya dari masalah teknis dan ke arah masalah politik.Dalam sebuah tweet pada Rabu (1/6) malam, Khatibzadeh mencatat bahwa Zionis Israel, sebagai "pembenci JCPOA" nomor satu di dunia, kebetulan menjadi satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah dan Afrika Utara.“Kami tahu ini. Dunia tahu ini. Saatnya E3/US berhenti berpura-pura tidur,” tulisnya. “Mereka bisa mengejar diplomasi—atau mengejar yang sebaliknya. Kami siap untuk keduanya.”[IT/r]