Kepala Dunia Maya AS Mengakui Serangan terhadap Rusia di Ukraina

IslamTimes - Spesialis Komando Siber AS dikerahkan ke Ukraina dan melakukan operasi ofensif terhadap Rusia, komandannya dan Direktur Jenderal NSA Paul Nakasone mengatakan pada hari Rabu (1/6).

Dalam wawancara dengan Sky News, di sela-sela konferensi siber di Estonia, Nakasone juga mengungkapkan bahwa penyadap AS melakukan perang informasi, dengan bantuan media perusahaan seperti CNN.Nakasone, seorang jenderal bintang empat, mengepalai Komando Cyber ​​dan Badan Keamanan Nasional di Fort Meade, Maryland. Dia berada di Tallinn pada hari Rabu (1/6) untuk CyCon – Konferensi Internasional ke-14 tentang Konflik Cyber, yang diselenggarakan oleh NATO.Dalam wawancara dengan Sky, sang jenderal mengatakan spesialis siber AS telah dikerahkan ke 16 negara di luar negeri atas undangan pemerintah sekutu mereka, untuk "berburu ke depan": mencari peretas asing dan mengidentifikasi alat yang mereka gunakan.“Kami pergi pada Desember 2021 atas undangan pemerintah Kiev untuk datang dan berburu bersama mereka. Kami tinggal di sana selama hampir 90 hari,” kata Nakasone. Tim ini meninggalkan Ukraina pada bulan Februari, bersama dengan semua pasukan AS lainnya, menjelang serangan Rusia.Nakasone juga mengkonfirmasi – untuk pertama kalinya, menurut Sky – bahwa AS melakukan operasi peretasan ofensif untuk mendukung Ukraina.Kami telah melakukan serangkaian operasi di seluruh spektrum penuh; ofensif, defensif, [dan] operasi informasi.Menurut sang jenderal, perbedaan antara perang informasi Rusia dan AS adalah bahwa Moskow berbohong sementara Washington mengatakan yang sebenarnya. Sebagai contoh, dia mengutip kasus tahun 2020 tentang “peternakan troll” yang katanya sedang dikembangkan Rusia di Afrika. NSA dan Komando Cyber ​​merespons dengan memberi tahu FBI – tetapi juga CNN, yang memberikan “senter yang tiba-tiba mengekspos jenis perilaku jahat ini.”Nakasone mengatakan bahwa NSA dan CYBERCOM telah mengembangkan "pengungkapan strategis" ini sejak 2018, ketika ia mengambil alih sebagai pemimpin keduanya. Sebagai contoh lain, dia mengatakan NSA juga memberikan informasi tentang apa yang “Rusia coba lakukan dalam pemilihan paruh waktu kami” pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2020. Moskow telah membantah campur tangan dalam pemilihan AS, elektronik atau lainnya.“Kemampuan kami untuk membagikan informasi itu, memastikannya akurat dan tepat waktu, serta dapat ditindaklanjuti dalam skala yang lebih luas, sangat, sangat kuat dalam krisis ini,” katanya.Pejabat intelijen AS mengakui kepada NBC News pada bulan April bahwa mereka telah membocorkan informasi intelijen ke media tentang konflik di Ukraina yang "tidak solid" atau dibuat-buat dalam beberapa kesempatan, untuk memenangkan "perang info" melawan Rusia. . Informasi yang salah itu adalah bagian dari upaya untuk “merusak propaganda Moskow dan mencegah Rusia mendefinisikan bagaimana perang dirasakan di dunia,” kata mereka.[IT/r]