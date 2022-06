Rusia Memperketat Cengkeraman di Kota Utama di Ukraina Timur

IslamTimes - Pasukan Rusia berusaha untuk memperketat cengkeraman mereka di kota industri utama di Ukraina timur, karena mereka terus mencapai kemenangan teritorial yang signifikan di wilayah Donbass.

Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan pada hari Kamis (2/6) bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi penyerangan di kota timur negara itu Sievierodonetsk, menambahkan bahwa mereka juga menyerang di bagian lain dari timur dan timur laut.Severodonetsk adalah salah satu dari beberapa pusat perkotaan yang terletak di jalur Rusia untuk menguasai pemerintahan Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri di Donbass.Setelah berhari-hari pertempuran sengit di sekitar Sievierodonetsk, pasukan Rusia beringsut maju melalui jalan-jalan kota. Ukraina mengatakan sekitar 70% kota berada di bawah kendali Rusia, dengan pasukan Rusia di pusat kota.Jika Rusia sepenuhnya merebut Sievierodonetsk dan kembarannya yang lebih kecil Lysychansk di tepi barat Sungai Donets Siverskyi, dia akan menguasai seluruh Luhansk, salah satu dari dua provinsi di Donbass yang telah dijanjikan untuk "dibebaskan" oleh Moskow.Secara terpisah, gubernur regional Luhansk, Sergiy Gaiday mengatakan warga sipil berlindung dari serangan Rusia di bawah pabrik kimia di Sievierodonetsk yang katanya terkena serangan udara pada hari Selasa."Ada warga sipil di sana di tempat perlindungan bom, ada beberapa dari mereka yang tersisa," kata Gaidai, menambahkan bahwa sekitar 15.000 orang masih tinggal di kota.Dia lebih lanjut memperingatkan bahwa pasukan Ukraina di Sievierodonetsk dapat dipaksa mundur ke Lysychansk, yang menurutnya lebih mudah dipertahankan dari posisinya di atas bukit.Perkembangan terbaru datang ketika AS telah mengumumkan paket senjata baru senilai $700 juta untuk Ukraina yang akan mencakup Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).Rusia mengecam AS karena mengirim sistem roket yang lebih canggih ke Ukraina.Selain sistem roket canggih, paket senjata baru, yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden, termasuk helikopter, sistem senjata anti-tank Javelin, kendaraan taktis, suku cadang, dan banyak lagi, menurut laporan.Ukraina dilaporkan telah meyakinkan pejabat AS bahwa mereka tidak akan menembakkan roket ke wilayah Rusia, menurut pejabat senior pemerintah.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pasokan peluncur roket meningkatkan risiko "negara ketiga" terseret ke dalam konflik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga mengatakan pasokan itu tidak akan mendorong kepemimpinan Ukraina untuk melanjutkan pembicaraan damai yang terhenti.[IT/r]