China 'Tegas' Menentang Inisiatif Perdagangan AS-Taiwan

IslamTimes - China mengatakan "dengan tegas" menentang peluncuran inisiatif perdagangan bersama antara AS dan China Taipei yang melewati Beijing.

Washington dan Taipei meluncurkan apa yang disebut Inisiatif Perdagangan Abad ke-21 – yang konon akan membahas masalah-masalah termasuk prosedur bea cukai dan praktik ekonomi digital – pada hari Rabu (1/6), setelah Taipei dikeluarkan dari inisiatif ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin AS yang baru-baru ini diluncurkan.Pada hari Kamis (2/6), Kementerian Perdagangan China menyatakan penentangan Beijing terhadap inisiatif baru tersebut.“Amerika Serikat harus dengan hati-hati menangani hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Taiwan untuk menghindari pengiriman pesan yang salah kepada separatis Taiwan,” kata juru bicara kementerian, Gao Feng, dalam briefing online.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan “Satu China”, hampir semua negara di dunia mengakui kedaulatan itu. AS, juga, mengakui kedaulatan China atas pulau itu tetapi telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk membuat bingung Beijing.Inisiatif AS-Taiwan pada Perdagangan Abad ke-21 diresmikan oleh Deputi Perwakilan Perdagangan AS Sarah Bianchi dan Menteri-Tanpa-Portofolio Taiwan John Deng selama pertemuan virtual di bawah naungan Institut Amerika di Taiwan (AIT) dan Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei Kantor di Amerika Serikat (TECRO).Inisiatif, yang menandai peluncuran resmi negosiasi perdagangan antara kedua belah pihak, akan mencakup 11 bidang utama, menurut Deng, termasuk “fasilitasi perdagangan, praktik regulasi, pertanian, anti-korupsi, mendukung usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, hak-hak buruh, lingkungan, standar, perusahaan milik negara dan praktik dan kebijakan non-pasar.”Deng memuji inisiatif itu sebagai "terobosan bersejarah" dan mencatat bahwa itu akan bertindak sebagai pendahulu untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas.AS, yang mendukung presiden separatis Taipei, juga terus menjual senjata ke pulau itu yang melanggar kebijakannya sendiri.[IT/r]