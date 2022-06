IslamTimes - Apa yang disebut Menteri Kehakiman Entitas Zionis "Israel" Gideon Sa'ar membantah pada hari Rabu (1/6) bahwa dia sedang dalam pembicaraan dengan Likud dan pemimpinnya, Benjamin Netanyahu, tentang pembentukan pemerintahan bersama.

Dalam wawancara yang disiarkan di lembaga penyiaran terkemuka entitas Zionis "Israel", Sa'ar mengatakan, "ada dan tidak ada negosiasi dengan Likud."Namun, dia menolak tiga kali untuk secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak akan duduk di pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, tetapi mengkritik pemimpin oposisi karena menolak mendukung RUU perlindungan hukum pemukim.RUU itu akan memperbarui tindakan memperluas apa yang disebut hukum perdata dan pidana Zionis "Israel" ke pemukim Tepi Barat, dan Sa'ar berjuang untuk mendapatkan RUU itu diperbarui. Namun, oposisi – yang secara ideologis mendukung RUU tersebut – menolak untuk memberikan suara pada undang-undang yang disponsori koalisi.“Untuk kepentingan pribadinya, Netanyahu melancarkan kampanye melawan kepentingan nasional inti” dari entitas Zionis “Israel”, kata Sa'ar, menurut The Times of “Israel”.Ketika diingatkan bahwa, sebelum pemilihan, Sa'ar mengatakan dia tidak akan bergabung dengan pemerintahan dengan Netanyahu, dan ketika diminta untuk mengulangi janji itu, dia menyatakan, "sikap saya tidak berubah."Ketua partai sayap kanan New Hope membantah laporan pembicaraan antara yang disebut Menteri Perumahan Ze'ev Elkin dan partai Likud juga dalam wawancara dengan Channels 11 dan 13 News.Dia mengatakan baik dia maupun Elkin tidak melakukan pembicaraan apa pun, meskipun "tidak seminggu berlalu tanpa utusan [dari partai-partai oposisi] datang kepada kami," lapor Haaretz.[IT/r]