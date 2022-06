Rusia Menanggapi Tuduhan Barat

IslamTimes - Barat harus mengutuk petualangan militernya sendiri dan membayar kompensasi kepada mereka yang telah menderita dari tindakannya, Vasily Nebenzya, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, mengatakan pada hari Kamis (2/6), kantor berita TASS melaporkan.

Barat harus membayar kompensasi kepada mereka yang menderita akibat tindakannya, kata perwakilan tetap Rusia untuk PBB,“Saya akan merekomendasikan kepada kolektif Barat satu hal ini. Jika Anda ingin mengutuk agresi — mulailah dengan diri Anda sendiri. Berikan contoh dengan mengutuk petualangan militer Anda sendiri, pembatasan ekonomi ilegal, perang kolonial dan neo-kolonial yang mematikan, genosida, dan perampokan masyarakat adat. Mulailah membayar kompensasi kepada negara bagian dan bangsa yang menderita karena Anda. Langkah seperti itu memang akan membawa kita lebih dekat untuk memiliki tatanan dunia yang lebih adil yang tidak akan memiliki tempat bagi siapa pun yang memproklamirkan diri sebagai pengecualian," katanya kepada Dewan Keamanan PBB, mengomentari tuduhan mengenai operasi militer Rusia di Ukraina.Menurut Nebenzya, dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah menyaksikan “tingkat kemunafikan yang luar biasa” yang datang dari Barat. Selama konflik Ukraina, negara-negara Barat “tiba-tiba teringat bahwa ada yang namanya hukum internasional,” bantah utusan Rusia untuk PBB.“Ketika NATO menyerang Yugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, hukum internasional dianggap hanya sebagai penghalang yang mengganggu. Dalam upaya sia-sia untuk membenarkan agresi mereka terhadap negara-negara berdaulat, Barat kolektif harus datang dengan konsep-konsep eksotis, seperti 'intervensi kemanusiaan', 'perang melawan teror', 'serangan pencegahan'," lanjut Nebenzya.Dia mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki informasi apakah AS, Inggris atau perwira militer lainnya yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang di Irak, Afghanistan dan Suriah telah menghadapi dakwaan. “Hasilnya selalu sama: banyak korban, dan tidak ada yang bertanggung jawab (bahkan dalam hal disiplin, untuk tidak mengatakan tanggung jawab pidana),” tambahnya, merujuk pada apa yang disebutnya “kekejaman NATO.”Menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina pada akhir Februari, negara-negara Barat menuduh Rusia melakukan kejahatan perang, dengan Presiden AS Joe Biden mengatakan pada April bahwa Presiden Vladimir Putin melakukan “genosida.” Moskow telah membantah semua tuduhan dan mengkritik AS karena memicu konflik.Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]