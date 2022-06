NBC News: Perjalanan Biden ke Arab Saudi dan “Israel” Ditunda

IslamTimes - Kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi dan Zionis “Israel” telah ditunda hingga Juli, NBC News melaporkan. Perjalanan yang ditunda akan melihat perluasan, "perjalanan yang lebih luas ke Timur Tengah," menurut sumber tersebut.

“Kami sedang melakukan perjalanan ke Zionis Israel dan Arab Saudi untuk KTT GCC+3,” kata seorang pejabat senior pemerintah kepada NBC News. “Kami sedang bekerja untuk mengkonfirmasi tanggal. Ketika kami memiliki sesuatu untuk diumumkan, kami akan melakukannya.”Seorang diplomat asing, selain dua pejabat AS, mengungkapkan bahwa kunjungan ke Arab Saudi tidak akan dilakukan lagi pada Juni. Dua pejabat AS lainnya mengatakan bahwa kunjungan di Zionis "Israel" ditunda, meskipun kedua kunjungan itu dijadwalkan bersamaan dengan kunjungan ke Jerman dan Spanyol bulan ini.Namun, motif di balik penundaan itu tidak jelas. Tanggal, lebih jauh lagi, bahkan bisa berubah lagi. Gedung Putih menolak berkomentar, dan kedutaan Zionis Israel dan Saudi di AS tidak menanggapi pertanyaan apa pun.Biden akan mengesampingkan semua alasan 'moralnya' saat dia melakukan kunjungannya ke Arab Saudi, meskipun menjuluki negara itu sebagai negara 'paria' karena membunuh jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi pada 2018. AS akan mengesampingkan posisinya untuk krisis energi dan minyak yang meningkat sebagai akibat dari perang yang dipicu NATO terhadap minyak dan ekspor Rusia.[IT/r]