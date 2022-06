Sumber: Ladang Gas Bersama Dibagi 80:20 Antara Iran dan Oman

IslamTimes - Iran dan Oman telah sepakat untuk membagi ladang gas Hengam di Teluk Persia dengan formula 80:20 dimana bagian dari kontrak baru-baru ini yang ditandatangani antara kedua negara untuk bersama-sama mengembangkan ladang tersebut, kata sebuah sumber industri.

Mohammad Hosseini, mantan wakil menteri perminyakan, mengatakan pada hari Sabtu (4/6) bahwa penentuan saham Iran dan Oman di Hengam telah menjadi hambatan besar dalam upaya untuk mengembangkan ladang gas utama selama bertahun-tahun.“Masalah tentang ladang gas Hengam ini telah dipecahkan dan bagian masing-masing negara telah ditentukan,” kata Hosseini seperti dikutip oleh kantor berita resmi IRNA.Dia mengatakan bahwa kontrak yang ditandatangani bulan lalu memberi Iran bagian terbesar dari Hengam, ladang yang dia gambarkan memiliki potensi ekonomi besar karena sumber dayanya yang luas dan situasi geografisnya.Pakar minyak mengatakan bahwa Iran akan memiliki kesempatan untuk memasok sebagian dari gas yang diekstraksi dari Hengam ke proyek pencairan gas besar di Oman.“Oman sedang mencari untuk menerima pasokan gas alam dari Iran untuk proyek LNG-nya,” kata Hosseini, menambahkan bahwa pengaturan seperti itu akan meningkatkan pendapatan Iran dari proyek pengembangan bersama di Hengam.Iran dan Oman menandatangani kontrak besar bulan lalu untuk menghidupkan kembali upaya untuk mengembangkan Hengam. Rincian kecil telah muncul dari kontrak tersebut, tetapi pihak berwenang Iran memujinya sebagai pencapaian besar bagi diplomasi energi negara itu dengan negara-negara di kawasan itu.Gagasan untuk pipa gas bawah laut dari Hengam ke Oman pertama kali muncul pada tahun 2005 ketika Iran berkomitmen sebagai bagian dari kontrak untuk mulai memasok 30 juta meter kubik (mcm) per hari gas alam ke Oman pada tahun 2008 dan kemudian meningkatkan ekspor menjadi 70 mcm per hari pada tahun 2012.Kesepakatan lain pada tahun 2013 menetapkan bahwa Iran harus menyediakan 28 mcm gas per hari untuk Oman selama 15 tahun.[IT/r]