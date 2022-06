Pengadilan Spanyol Memanggil Mike Pompeo dalam Rencana Pembunuhan Assange

IslamTimes - Pengadilan Tinggi Nasional Spanyol telah memanggil Mike Pompeo, mantan menteri luar negeri presiden AS Donald Trump, untuk menjelaskan dugaan rencana Washington untuk membunuh pendiri WikiLeaks Julian Assange yang lahir di Australia.

Hakim Santiago Pedraz memanggil Pompeo untuk hadir di pengadilan Madrid untuk bersaksi dalam kasus tersebut, menyelidiki sebuah perusahaan keamanan lokal yang diduga digunakan oleh CIA untuk memata-matai Assange, media melaporkan pekan lalu.Sumber yang dekat dengan kasus tersebut melaporkan bahwa perusahaan keamanan Spanyol UC Global, saat memberikan keamanan untuk kedutaan Ekuador di London, memata-matai Assange yang telah bersembunyi di sana selama tujuh tahun.Assange, yang ditarik keluar dari kedutaan dan dimasukkan ke penjara di Inggris pada 2019, sekarang berjuang melawan ekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan peretasan komputer dan spionase.Sementara itu, pengadilan Inggris telah mengeluarkan perintah resmi untuk mengekstradisi Assange ke AS di mana dia akan menghadapi beberapa dekade penjara. Perintah ekstradisi Assange telah dirujuk ke Menteri Dalam Negeri Inggris untuk keputusan akhir.Sementara itu, CIA diduga berencana menculik pendiri WikiLeaks pada 2017 ketika dia masih bersembunyi di kedutaan Ekuador di London.Yahoo News melaporkan tahun lalu bahwa beberapa pejabat senior di dalam CIA dan pemerintahan Trump telah membahas pembunuhan Assange, sampai meminta "sketsa" atau "pilihan" tentang cara membunuhnya.Diskusi tentang penculikan atau pembunuhan Assange terjadi “pada tingkat tertinggi” pemerintahan Trump, kata seorang mantan pejabat kontra intelijen senior. “Sepertinya tidak ada batasan.”Hakim Pedraz memanggil Pompeo dan mantan pejabat kontra intelijen AS William Evanina sebagai saksi untuk menjelaskan apakah plot itu dibuat.Mereka harus hadir di pengadilan dan dapat bersaksi melalui konferensi video.Assange memicu kemarahan pejabat AS setelah WikiLeaks menerbitkan sejumlah besar catatan rahasia AS, termasuk file militer dan diplomatik rahasia yang mengungkapkan aktivitas jahat AS yang terbukti sangat memalukan bagi Washington.[IT/r]