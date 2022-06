Anggota Kongres Ocasio-Cortez Mempertanyakan Demokrasi AS

IslamTimes - Anggota Kongres AS Alexandria Ocasio-Cortez [D-New York] mengecam sistem politik AS sebagai "oligarki" pada hari Jumat (3/6), melanjutkan retorika perang kelas yang telah lama tidak aktif yang pertama kali menarik begitu banyak pemilih muda ke kampanyenya pada tahun 2018.

"Ketika Anda melihat fakta bahwa pemilihan kita dibeli, bahwa perusahaan dan... lobi perusahaan yang kuat memiliki lebih banyak suara dalam undang-undang kita daripada orang biasa, kita hidup dalam oligarki yang memiliki momen-momen demokratisnya," katanya dalam sebuah video yang diposting ke Facebook. .Sosialis demokratis gadungan mencerca "kepresidenan yang tidak ditentukan oleh suara rakyat" dan Senat di mana "puluhan juta orang lebih dapat memilih satu kandidat, satu partai, dan masih menjadi minoritas," serta Dewan Perwakilan Rakyat yang “diperdayakan ke neraka sekali setiap 10 tahun untuk memastikan aturan minoritas yang terlalu besar.”“Semakin sulit bagi orang untuk mempertahankan pendirian bahwa kita hidup dalam demokrasi, dalam demokrasi yang benar,” keluhnya.Pemerintah AS secara resmi adalah republik, bukan demokrasi, dan kepresidenan tidak pernah ditentukan oleh suara rakyat. Keluhan Ocasio-Cortez tentang perwakilan Senat juga dibangun ke dalam sistem pemerintahan negara – setiap negara bagian diwakili oleh dua senator, tidak peduli seberapa besar atau kecil populasinya.Sebelumnya dalam video yang sama, Ocasio-Cortez menyebut Kongres sebagai "lembaga korup" dan mengatakan bahwa "sangat liar" dan "sulit" untuk "mencoba dan menjadi orang normal yang dikelilingi oleh begitu banyak kerusakan dan kekosongan moral yang terus terang melampaui partai.”Sementara video dimulai sebagai dakwaan kelambanan Kongres atas kekerasan senjata, itu dengan cepat meluas menjadi ratapan tentang bagaimana meskipun ada "begitu banyak bidang dan masalah yang berbeda di mana kita semua setuju ... Kongres masih tidak bisa menyelesaikan masalah mereka!.”Kedua majelis Kongres dikendalikan oleh Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden adalah seorang Demokrat. Namun, itu tampaknya masih belum cukup untuk mendorong agenda legislatif yang didukung oleh pemilih partai itu sendiri.Presiden telah menuntut undang-undang kontrol senjata yang lebih ketat, seperti yang dilakukan banyak politisi Demokrat, tetapi tidak berhasil. Banyak di partai mereka menyalahkan kebuntuan pada pengabdian Partai Republik kepada Asosiasi Senapan Nasional.Ocasio-Cortez berusaha memisahkan diri dari massa legislatif, bagaimanapun, mengeluh bahwa selama Demokrat berpikir "ada beberapa tingkat kengerian yang akan meyakinkan Partai Republik untuk berubah pikiran," penembakan massal akan terus terjadi.“Saya tidak ingin menjadi salah satu ding-dong yang hanya memberitahu Anda untuk memilih lebih keras,” katanya, mengatakan bahwa “orang-orang memperlakukan Kongres seperti semacam raket perlindungan petahana. Kursi ini bukan milik kami.”Ocasio-Cortez siap untuk dipilih kembali pada bulan November. Sejak menjabat pada Januari 2019, ia sebagian besar mengikuti garis partai, memberikan suara untuk anggaran militer yang membengkak dan mendukung kepemimpinan partai yang menentang banyak kebijakan yang ia dukung, seperti Medicare for All dan pengampunan pinjaman mahasiswa.[IT/r]