Inggris Akan Mengirim Sistem Rudal M270 Ukraina

IslamTimes - Inggris, Senin (6/6), mengatakan akan mencerminkan Amerika Serikat dan mengirim sistem rudal jarak jauh ke Ukraina, menentang peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memasok senjata canggih ke Kiev.

London berkoordinasi erat dengan Washington atas pemberian sistem roket multi-peluncuran, yang dikenal sebagai MLRS, menurut kementerian pertahanan Inggris.Peluncur M270, yang dapat menyerang target hingga 50 mil jauhnya dengan roket berpemandu presisi, akan "menawarkan peningkatan kemampuan yang signifikan bagi pasukan Ukraina," kata kementerian itu.Pekan lalu AS mengumumkan akan memberi Kiev sistem roket artileri mobilitas tinggi, yang dikenal sebagai HIMARS, yang secara bersamaan dapat meluncurkan beberapa rudal berpemandu presisi dan lebih unggul dalam jangkauan dan presisi dibandingkan sistem yang ada di Ukraina.Namun, Presiden AS Joe Biden mengesampingkan memasoknya dengan sistem yang dapat menjangkau hingga ke Rusia, meskipun Kiev berulang kali menuntutnya.Meskipun demikian, langkah AS mendorong Putin untuk memperingatkan hari Minggu (5/6) bahwa Moskow akan menyerang "target" baru yang tidak ditentukan jika Barat memasok rudal ke Ukraina dan mengatakan pengiriman senjata baru ke Kiev ditujukan untuk "memperpanjang konflik."Namun membuka kontribusi Inggris terbaru, Menteri Pertahanan Ben Wallace bersikeras sekutu Barat Ukraina harus mempertahankan pengiriman senjata mereka untuk memungkinkan untuk "memenangkan" perang dengan memukul mundur pasukan Rusia."Inggris mendukung Ukraina dalam pertarungan ini dan mengambil peran utama dalam memasok pasukan heroiknya dengan senjata vital yang mereka butuhkan untuk mempertahankan negara mereka dari invasi tanpa alasan," kata Wallace dalam sebuah pernyataan.Pasukan Ukraina akan dilatih tentang cara menggunakan peluncur di Inggris, sehingga mereka dapat "memaksimalkan efektivitas sistem," kata kementerian pertahanan Inggris.London telah menawarkan lebih dari $937 juta dukungan militer ke Ukraina, termasuk mengirim sistem pertahanan udara, ribuan rudal anti-tank dan berbagai jenis amunisi, ratusan kendaraan lapis baja, dan peralatan lainnya.[IT/r]