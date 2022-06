Der Spiegel: Jerman Tidak Mempercayai Zelensky 

IslamTimes - Jerman ragu-ragu dalam mengirim tank ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia, karena “alasan historis,” kata sumber-sumber pemerintah kepada majalah Der Spiegel.

Berlin dilaporkan lambat dalam mengirim senjata ke Ukraina, khawatir keberhasilan militer dapat mendorongnya untuk menyerang RusiaMenurut pejabat yang tidak disebutkan namanya, ada kekhawatiran dalam pemerintahan Kanselir Olaf Scholz bahwa Kiev bisa menjadi terlalu percaya diri jika mencapai serangkaian kemenangan, dan mungkin meluncurkan serangan ke wilayah Rusia.Perkembangan seperti itu “akan berarti bahwa tank-tank Jerman akan sekali lagi berada di dalam Rusia,” tulis Der Spiegel pada hari Jumat (3/6), dalam referensi yang jelas tentang invasi Nazi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941.Ketakutan bahwa persenjataan Jerman dapat dikirim ke Rusia “menyoroti ketidakpercayaan tertentu di Berlin terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan itu juga merupakan alasan mengapa industri pertahanan di Jerman belum diizinkan untuk mengirimkan tank tempur,” klaim laporan itu.Sejauh ini, tank hanya dipasok ke pemerintah Kiev oleh Polandia dan Republik Ceko, bukan eksportir senjata utama seperti AS, Inggris, dan Prancis.Meskipun embargo tank tidak pernah dibahas di tingkat NATO, kesepakatan tidak resmi tentang masalah ini telah dicapai antara Washington, London dan Paris, kata sumber tersebut, dan Jerman tidak akan pernah menjadi negara pertama yang mengirimkan tank ke Ukraina karena “alasan historis. ”Laporan Der Spiegel mengutip politisi dan analis yang menuduh Scholz terlalu lambat untuk membantu Ukraina dengan senjata untuk melawan Rusia. Penulis juga mengutip desas-desus bahwa kanselir telah dipaksa ke dalam setiap konsesi yang dia buat sejauh ini atas bantuan militer, tetapi kemudian masih menunda pengiriman.Sejak akhir Februari, ketika serangan militer Rusia di Ukraina dimulai, Berlin hanya memasok senjata ringan ke Kiev, dan jumlah pengiriman telah berkurang seiring waktu, dengan Welt am Sonntag melaporkan bahwa hanya dua pengiriman Jerman yang tiba di Ukraina antara 30 Maret dan Mei. 26.Pengiriman senjata berat, termasuk 30 kendaraan antipesawat Gepard, tujuh howitzer self-propelled Panzerhaubitze 2000 dan empat sistem roket multi-peluncur MARS II, telah diumumkan oleh Berlin, tetapi belum terwujud.Scholz mengklaim pekan lalu bahwa Jerman juga akan mengirim salah satu senjata paling modernnya – sistem pertahanan udara IRIS-T – kepada pemerintah Kiev. Namun, Kementerian Pertahanan mengatakan tidak memiliki perangkat keras yang ditentukan dalam stok, dan pertanyaan itu harus ditujukan kepada produsen. Menurut laporan media, Ukraina hanya bisa berharap untuk mendapatkan sistem pada bulan November.Itu mungkin sudah terlambat, menurut Der Spiegel, karena penilaian yang bocor oleh intelijen Jerman menunjukkan bahwa pasukan Rusia dapat membawa semua Donbas di bawah kendali mereka pada bulan Agustus.Rusia menyerang negara Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]