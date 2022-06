Kambing Hitam: Pejabat Pemerintah AS Menyalahkan Rusia atas Kesengsaraan Ekonomi di Dalam Negeri

IslamTimes - Sekretaris perdagangan Presiden AS Joe Biden, Gina Raimondo, telah berusaha untuk menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin atas meningkatnya kesengsaraan ekonomi, menggemakan retorika yang didorong oleh presiden itu sendiri.

Raimondo pada hari Minggu (5/6) mengaitkan operasi militer Rusia di Ukraina timur dan perkembangan "tak terduga" lainnya dengan melonjaknya inflasi di Amerika Serikat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam empat dekade.“Saya tidak berpikir ada yang memprediksi (presiden Rusia Vladimir) perang Putin di Ukraina atau berbagai hal lain yang terjadi yang tidak terduga,” kata pejabat itu."Perlu dicatat bahwa harga gas naik $ 1,40 per galon sejak Putin memindahkan pasukan ke Ukraina," tambahnya, memancarkan keyakinan bahwa mereka akan "mengendalikan inflasi."Pernyataan Raimondo dilihat sebagai bagian dari upaya bersama oleh pemerintahan Biden untuk mengalihkan kesalahan atas masalah ekonomi negara dari presiden yang telah menolak saran ahli tentang melonjaknya inflasi yang mengancam akan memberikan pukulan berat bagi ekonomi negara itu.Pada kunjungannya baru-baru ini ke Illinois, Biden mengecam rekannya dari Rusia, menyalahkannya karena mengacaukan pasokan makanan global dan mendorong biaya bahan makanan di rumah.“Saat ini, Amerika sedang berperang di dua front,” kata presiden. “Di dalam negeri, adanya inflasi dan kenaikan harga. Di luar negeri, ini membantu Ukraina mempertahankan demokrasi mereka dan memberi makan mereka yang kelaparan di seluruh dunia karena kekejaman Rusia.”Sementara itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell, telah mengakui bahwa salah perhitungan pemerintahan Biden tentang perkembangan pada tahun 2021 harus disalahkan atas krisis ekonomi saat ini di Amerika Serikat.Yellen pada hari Minggu (5/6) mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan ketika dia memperkirakan bahwa inflasi yang tinggi hanya menimbulkan "risiko kecil" bagi perekonomian negara.Sementara itu, ketika Demokrat mendekati pemilihan paruh waktu November, Biden dan para pembantunya telah melakukan upaya bersama untuk memproyeksikan kebijakan ekonomi pemerintah sebagai sukses.Kenyataannya, bagaimanapun, mencemooh klaim tersebut, dengan harga gas menyentuh rekor tertinggi $4,84 per galon, menurut American Automobile Association (AAA).Biaya bahan makanan dan layanan juga terus melonjak, dan orang tua baru berebut untuk menemukan susu formula, menandakan kegagalan kebijakan ekonomi pemerintahan Biden.Dalam pidato kenegaraan pertamanya pada hari Selasa, presiden yang diperangi mengatakan mengatasi kesengsaraan ekonomi negara adalah prioritas utamanya.[IT/r]