Vitol: AS Mungkin Perlu Mengizinkan Lebih Banyak Minyak Iran Mengalir bahkan Tanpa Kesepakatan di tengah Harga Gas yang Tinggi di Amerika

IslamTimes - Pedagang minyak mentah global Vitol Group mengatakan Amerika Serikat mungkin mengizinkan lebih banyak minyak sanksi dari Iran ke pasar global bahkan tanpa mencapai kesepakatan tentang kebangkitan kesepakatan 2015, di tengah meningkatnya tekanan untuk mengurangi harga gas di Amerika.

Putaran terakhir pembicaraan antara Iran dan penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan Iran 2015 telah terhenti karena penolakan Washington untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu, dengan para pedagang minyak semakin pesimis tentang prospek kesepakatan.Sementara itu, Presiden AS Joe Biden sekarang perlu memutuskan apakah akan menurunkan harga pompa minyak tertinggi di Amerika menjelang pemilihan paruh waktu November atau secara ketat memberlakukan sanksi terhadap minyak Iran.Mike Muller, kepala Asia di Vitol Group, percaya bahwa "Paman Sam mungkin membiarkan sedikit lebih banyak minyak itu mengalir.""Jika paruh waktu didominasi oleh kebutuhan untuk menurunkan harga gas di Amerika, menutup mata yang agak lebih besar terhadap aliran barel sanksi mungkin adalah sesuatu yang mungkin Anda harapkan untuk dilihat," kata Muller pada hari Minggu.Kesepakatan Iran, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dibatalkan oleh mantan presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.Pemerintahan Biden telah mengatakan bersedia untuk membatalkan kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan penting, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Teheran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum Republik Islam membalikkan langkah-langkah perbaikannya.Sejak April tahun lalu, Iran dan penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan penting telah terlibat dalam pembicaraan maraton di ibukota Austria untuk menyelamatkan kesepakatan dan mencari pembalikan kampanye tekanan maksimum Trump terhadap Republik Islam.Terlepas dari penangguhan pembicaraan, Bloomberg melaporkan bahwa pedagang minyak semakin pesimis bahwa negosiator akan mencapai kesepakatan.Menurut analis energi, kesepakatan baru akan menghasilkan tambahan 500.000 hingga 1 juta barel per hari yang masuk ke pasar internasional, cukup untuk membebani harga. Laporan itu menambahkan bahwa Iran juga memiliki hampir 100 juta barel minyak dalam penyimpanan yang dapat dijual dengan cepat.Harga minyak mentah telah melonjak lebih dari 50% tahun ini menjadi hampir $120 per barel, sebagian besar karena dampak dari operasi militer Rusia di Ukraina.Rusia meluncurkan operasi militer pada akhir Februari, menyusul kegagalan AS dan NATO untuk mengatasi masalah keamanannya atas Ukraina.[IT/r]