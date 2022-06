CNN: Penyelidikan Serangan Pangkalan AS di Suriah Sedang dalam Proses

US Soldiers near Syria’s Manbij.jpg

IslamTimes - Militer AS sedang menyelidiki apakah seorang tentara AS bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di sebuah pangkalan kecil AS di Deir-Ezzor, Suriah utara, pada 7 April. Ledakan itu melukai empat tentara pendudukan AS, menurut tiga pejabat pertahanan. Seorang pejabat mengkonfirmasi bahwa tersangka tidak lagi berada di Suriah.

Divisi Investigasi Kriminal tentara AS, bersama dengan Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara, sedang menyelidiki serangan itu.“CID Angkatan Darat dan OSI Angkatan Udara sedang melakukan penyelidikan bersama atas insiden tersebut. Kemungkinan tersangka, seorang anggota militer AS, telah diidentifikasi,” kata militer dalam sebuah pernyataan, Senin (6/6)."Tidak ada informasi lebih lanjut yang akan dirilis saat ini," tambah pernyataan itu.Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat AS tak lama setelah serangan itu, sebuah pernyataan militer mengungkapkan bahwa serangan itu dikatakan karena "penempatan bahan peledak yang disengaja oleh individu tak dikenal di area penyimpanan amunisi dan fasilitas pancuran."Bahan peledak, menurut dua pejabat yang berbicara kepada CNN, memiliki daya ledak yang lebih besar daripada granat tangan biasa. Seorang pejabat mengkategorikannya sebagai senjata “kelas militer”.Selanjutnya, para pejabat mengungkapkan bahwa serangan itu terjadi di tengah malam, dan telah mendapatkan rekaman pengawasan di mana mereka mengamati dua contoh sosok yang bergerak cepat. Namun, tidak jelas apakah mereka dua orang atau orang yang sama.Bagian dari penyelidikan juga melihat apakah penjaga melindungi lokasi dari orang luar.Motif penyerangan masih belum diketahui.“Masalahnya masih dalam penyelidikan,” Komando Pusat AS mengatakan kepada CNN, tanpa memberikan rincian.Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah mendukung apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan militan PKK Kurdi, membantu pencurian sumber daya dan pendudukan AS di timur laut Suriah untuk minyak dan gas.[IT/r]