Biden Nyatakan AS Darurat Energi 

Joe Biden, US President will host a meeting with major allies

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menyalahkan Rusia atas krisis yang membayangi di AS, dengan mengatakan negaranya mungkin tidak dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, sebagian karena konflik di Ukraina.

Biden mengumumkan keadaan darurat energi pada hari Senin (6/6), dengan mengatakan keamanan nasional dan kualitas hidup terancam oleh potensi kekurangan pasokan listrik.Dia mengajukan Undang-Undang Produksi Pertahanan – awalnya merupakan bagian dari upaya mobilisasi industri dalam menanggapi Perang Korea – untuk memacu produksi panel surya dalam negeri dan bentuk energi “bersih” lainnya untuk meningkatkan pasokan listrik.“Banyak faktor yang mengancam kemampuan Amerika Serikat untuk menyediakan pembangkit listrik yang cukup untuk melayani permintaan pelanggan yang diharapkan,” kata Biden dalam pernyataan daruratnya. “Faktor-faktor ini termasuk gangguan pasar energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina dan peristiwa cuaca ekstrem yang diperburuk oleh perubahan iklim.”Peningkatan ketergantungan pada energi terbarukan telah disalahkan untuk pemadaman listrik di negara bagian seperti California dan Texas. Tenaga surya dan angin terputus-putus, sehingga periode permintaan tinggi tidak selalu diimbangi dengan output. Dalam satu contoh ekstrem, turbin angin membeku selama pembekuan musim dingin bersejarah tahun lalu di Texas, berkontribusi pada pemadaman yang menyebabkan 246 kematian dan setidaknya $ 195 miliar kerusakan.Deklarasi darurat Biden termasuk pembebasan dua tahun dari tarif panel surya dari empat negara Asia Tenggara. Tarif yang diusulkan telah disalahkan karena menunda proyek surya besar di AS. Sekitar tiga perempat dari modul surya yang dipasang di AS diimpor dari Asia Tenggara.Presiden menyalahkan Rusia atas rekor harga bahan bakar AS dan lonjakan inflasi ke level tertinggi 40 tahun. Dia juga mengaitkan krisis pangan global yang menjulang dengan konflik Rusia-Ukraina.[IT/r]