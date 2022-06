AS Keluarkan Peringatan Nuklir ke Korea Utara

IslamTimes - Pemerintah AS telah mengancam Korea Utara dengan "tanggapan cepat dan kuat" jika Pyongyang melakukan uji coba nuklir.

"Akan ada tanggapan cepat dan kuat terhadap ujian semacam itu," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman pada konferensi pers pada hari Selasa (7/6) setelah bertemu rekannya dari Korea Selatan Cho Hyun-dong di Seoul.Pernyataannya diikuti oleh demonstrasi kekuatan udara bersama, menambah ketegangan yang membara di Semenanjung Korea.Manuver, yang melibatkan 20 pesawat tempur termasuk jet tempur siluman F-35A di atas Laut Barat, terjadi sehari setelah Washington dan Seoul bersama-sama menembakkan delapan rudal permukaan-ke-permukaan di lepas pantai timur Korea Selatan.Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan, “Korea Selatan dan Amerika Serikat menunjukkan kemampuan dan tekad kuat mereka untuk secara cepat dan akurat menyerang setiap provokasi Korea Utara.”Para pejabat AS menuduh Pyongyang adanya tanda-tanda baru pembangunan di Punggye-ri, satu-satunya situs uji coba nuklir Korea Utara yang diketahui dan mengklaim bahwa demonstrasi bersama sekutu itu sebagai tanggapan atas uji coba rudal Korea Utara.Intelijen Korea Selatan dan analisis citra satelit sekarang mengklaim bahwa Korea Utara mungkin siap untuk uji coba nuklir, yang pertama sejak 2017.Bahkan sebelum pelantikannya pada bulan Mei, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengintai garis keras di Korea Utara, mengadvokasi aset strategis nuklir AS, pertahanan rudal dan persiapan kemampuan serangan pre-emptive.[IT/r]