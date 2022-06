Didukung Israel, Sekutu AS dan Uni Eropa Mengajukan Rancangan Resolusi Anti-Iran kepada Dewan Gubernur IAEA

IslamTimes - Amerika Serikat dan tiga penandatangan Eropa pada kesepakatan nuklir 2015, yang didukung oleh rezim Zionis Israel, dilaporkan telah menyerahkan kepada Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional sebuah rancangan resolusi yang mengecam program nuklir Iran. Amerika Serikat dan troika Uni Eropa - Inggris, Jerman dan Prancis - menyerahkan rancangan itu ke dewan 35 negara pada hari Selasa (7/6), menuduh Iran gagal memberikan tanggapan yang transparan terhadap pertanyaan IAEA mengenai kegiatan nuklir di tiga lokasi.



Menurut rancangan tersebut, dilihat oleh Reuters, dewan "menyatakan keprihatinan mendalam bahwa masalah perlindungan yang terkait dengan tiga lokasi yang tidak diumumkan ini tetap luar biasa karena kerja sama substantif yang tidak memadai oleh Iran, meskipun banyak interaksi dengan badan tersebut."



Rancangan resolusi akan diperdebatkan dan dilakukan pemungutan suara pada pertemuan triwulanan Dewan Gubernur minggu ini.



Resolusi itu masih diyakini mengecualikan rekomendasi untuk merujuk kasus Iran ke Dewan Keamanan PBB, sebuah langkah yang secara signifikan akan meningkatkan ketegangan dan kemungkinan menenggelamkan pembicaraan yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015.



Para pejabat Iran telah memperingatkan bahwa IAEA telah dikompromikan secara politis, dengan mengatakan bahwa Tehran telah sepenuhnya bekerja sama dengan badan tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Said Khatibzadeh, mengatakan pada hari Senin (6/6) bahwa Iran akan menanggapi berdasarkan apa yang terjadi pada pertemuan dewan.



Resolusi terhadap Iran diyakini berasal dari informasi dalam dua laporan triwulanan tentang kegiatan nuklir negara itu yang diedarkan di antara anggota dewan pekan lalu.



Khatibzadeh mengatakan laporan IAEA "tergesa-gesa" dan "tidak akurat" dan "mengabaikan semua tindakan dan tanggapan yang telah diberikan Iran dengan tepat dan secara teknis."



Kemudian pada hari Senin, Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami mengatakan Teheran telah memberikan jawaban yang akurat atas pertanyaan yang diajukan oleh IAEA, tetapi badan tersebut mendasarkan laporannya pada informasi yang diberikan oleh musuh-musuh Iran.



Eslami juga mengkritik perjalanan minggu lalu oleh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi ke wilayah pendudukan Israel.



Rezim Israel secara terbuka meminta pengawas nuklir untuk mengecam program nuklir Iran. Dalam sambutannya kepada Knesset pada hari Selasa, Perdana Menteri rezim Naftali Bennett mengatakan Israel mengharapkan Dewan Gubernur IAEA untuk mengutuk keras Iran dan memastikan "itu akan membayar harga yang mahal."



Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pada hari Senin bahwa langkah "tidak konstruktif" oleh AS dan Eropa akan mengganggu negosiasi untuk menyelamatkan kesepakatan multilateral, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).



Rapat Dewan Gubernur berlangsung sebagai jeda dalam proses Wina memasuki bulan ketiga. Teheran menyalahkan AS dan sekutunya Prancis, Inggris, dan Jerman karena gagal bertindak secara konstruktif selama pembicaraan.



Di bawah JCPOA, Iran menerima batasan tertentu pada program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi internasional. AS, bagaimanapun, secara sepihak meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi besar-besaran meskipun Teheran sepenuhnya mematuhi kewajibannya.



Anggota Majlis: Iran akan memberikan tanggapan yang kuat terhadap resolusi apa pun, merevisi pembicaraan Wina



Seorang anggota parlemen senior Iran mengatakan pada hari Selasa (7/6) bahwa kunjungan kepala IAEA ke wilayah pendudukan Israel membuktikan sekali lagi bahwa badan tersebut telah "berubah menjadi organisasi politik, bukan menjadi organisasi teknis."



"Barat tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam negosiasi dan mendapatkan lebih banyak konsesi dari Republik Islam, dan [oleh karena itu] menggunakan badan tersebut dan laporannya sebagai alat untuk menekan Republik Islam. Ini pasti akan menerima tanggapan yang kuat, " kata Vahid Jalalzadeh, ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen.



"Jika resolusi dikeluarkan, kami tentu akan mempertimbangkan kembali tren negosiasi dengan P4+1 [kelompok negara] di JCPOA," tambahnya.



Jalalzadeh mengatakan anggota parlemen Iran mengharapkan pemerintah untuk secara menyeluruh menerapkan undang-undang 2020 yang menugaskannya untuk menangguhkan lebih banyak komitmen di bawah JCPOA, dan mengakhiri implementasi sukarela dari Protokol Tambahan untuk Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).



Undang-undang tersebut—dijuluki Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi—mendorong pemerintah Iran untuk membatasi inspeksi IAEA dan mempercepat pengembangan program nuklir negara itu di luar batas yang ditetapkan oleh JCPOA.



Rusia: Draf resolusi E3 terhadap Iran 'sangat diragukan'



Sementara itu, kepala tim perunding Rusia Mikhail Ulyanov pada Selasa menyatakan keraguan ekstrim tentang rancangan resolusi terhadap Iran.[IT/r]