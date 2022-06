Senator Republik AS Menyerukan Penyelidikan Pembunuhan Journo Shireen Abu Akleh Palestina

IslamTimes - Seorang senator senior AS meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendorong “penyelidikan penuh dan transparan” atas pembunuhan jurnalis Al Jazira bulan lalu Shirin Abu Akleh dalam langkah langka dari seorang politisi Partai Republik.

Mitt Romney, senator dari Utah, mengirim surat pada hari Senin kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mendesak departemen luar negeri untuk memastikan pertanggungjawaban atas pembunuhan Abu Akleh, yang menyebabkan kemarahan dan kecaman global.“Kami bersikeras bahwa pemerintah memastikan penyelidikan penuh dan transparan diselesaikan dan keadilan ditegakkan atas kematian Nona Akleh,” kata surat itu, yang ditandatangani bersama oleh Senator Jon Ossoff, seorang Demokrat dari Georgia.Sayap progresif Partai Demokrat telah vokal dalam menyerukan penyelidikan, banyak dari mereka menuding entitas Zionis atas pembunuhan Abu Akleh, yang merupakan warga Palestina-AS.Abu Akleh ditembak di kepala oleh pasukan pendudukan 'Israel' di Jenin, di utara Tepi Barat yang diduduki, saat dia meliput serangan 'Israel' di kamp pengungsi Jenin pada 11 Mei. darah."Jaringan Media Al Jazeera terus menuntut penyelidikan yang cepat, independen, dan transparan atas pembunuhan Abu Akleh, yang dikenal sebagai Suara Rakyat Palestina.Pada hari pemakamannya, pasukan rezim Zionis menyerbu prosesi tersebut dan mulai memukuli pelayat, menyebabkan pengusung jenazah hampir menjatuhkan peti matinya, memicu kecaman global.Surat itu menuntut "pembaruan terperinci tentang kemajuan upaya ini" dalam waktu 30 hari. Seruan itu datang ketika Biden dilaporkan merencanakan kunjungan ke wilayah Palestina yang diduduki 'Israel' dan Arab Saudi dalam bulan mendatang.Seruan para senator menggarisbawahi tekanan dari anggota parlemen AS tentang masalah ini. Awal bulan lalu, puluhan legislator AS menandatangani surat yang menuntut FBI menyelidiki pembunuhan Abu Akleh.