China: AS Harus Berhenti Mengarang Info dan Bangga dengan 'Kerajaan Kebohongannya'

IslamTimes - China mengatakan Amerika Serikat harus berhenti mengarang dan menyebarkan informasi palsu dan mengakhiri kebanggaan dengan "kerajaan kebohongannya."

Pada konferensi pers di Beijing pada hari Rabu (8/6), juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian mengatakan masuk akal bahwa Dewan Tata Kelola Disinformasi yang didirikan oleh AS dihentikan karena pemerintah AS adalah pemasok informasi yang salah terbesar di dunia.Politisi AS penuh dengan kebohongan, tetapi rakyat yang membayar dengan nyawa mereka untuk disinformasi yang dibuat oleh AS, katanya.Zhao menyebutkan beberapa contoh, termasuk di mana AS memprovokasi perang Irak dengan menggunakan tabung bubuk putih sebagai bukti senjata pemusnah massal di negara itu, yang menyebabkan kematian hingga 250.000 warga sipil Irak.Amerika Serikat menggunakan intelijen palsu yang diperoleh dari video yang dipentaskan oleh White Helmets sebagai bukti, dan melakukan "serangan udara paling tepat dalam sejarah" di Suriah, menewaskan lebih dari 1.600 warga sipil tak berdosa, kata Zhao.Pada tahun 2003, pemerintahan George W. Bush membuat kasus invasi ke Irak dengan bukti palsu. Akibatnya, pasukan menjadi macet di negara yang dilanda perang selama hampir satu dekade, dan konflik berkepanjangan menyebabkan ratusan ribu orang tewas.Militer AS sering membela diri sebagai serangan udara "sah" yang telah menewaskan warga sipil di seluruh Suriah selama beberapa tahun terakhir.Pada tahap awal pandemi COVID-19, pemerintah AS mengecilkan urgensi penularan virus dan tetap menyebarkan informasi palsu tentang sumber penyakit.Kampanye informasi yang salah tentang pandemi itu dinamai "Kebohongan Tahun 2020" oleh situs web yang berbasis di AS, menurut Zhao, yang mengatakan AS memiliki jumlah kasus dan kematian COVID-19 tertinggi, dengan lebih dari satu juta orang Amerika tidak bersalah telah kehilangan nyawa mereka.Semakin banyak kebohongan pemerintah AS, semakin besar kerusakan kredibilitasnya, kata pejabat China itu.Pada tanggal 27 April, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengumumkan pembentukan Dewan Tata Kelola Disinformasi pertama dengan tujuan yang dinyatakan untuk mengoordinasikan “melawan informasi yang salah terkait dengan keamanan dalam negeri.” Pemerintahan Biden menunjuk Nina Jankowicz, seorang tokoh terkenal, sebagai direktur eksekutif dewan. Hanya tiga minggu setelah pengumumannya, DHS menghentikan pekerjaan dewan tentang disinformasi dan menerima pengunduran diri pemimpinnya.[IT/r]