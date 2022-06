AS Mendorong Setengah dari Populasi Afghanistan Menderita Kelaparan dengan Tidak Melepaskan Dana Beku

IslamTimes - Amerika Serikat terus menyeret kakinya untuk mencairkan aset Afghanistan bahkan ketika setengah dari negara yang dilanda krisis itu bergulat dengan kelaparan akut hampir 10 bulan setelah Taliban membuat comeback yang menakjubkan dan pasukan pimpinan AS mundur dengan tergesa-gesa.

Koalisi anggota keluarga korban 9/11, organisasi diaspora Afghanistan, dan diplomat yang ditunjuk oleh mantan pemerintah Afghanistan telah bergabung dengan kampanye sekarang, menyerukan pemerintah AS untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk melepaskan uang Afghanistan.Menyusul penarikan pasukan sekutu pimpinan AS dari Afghanistan yang kacau dan membawa malapetaka setelah Taliban mengepung Kabul pada Agustus tahun lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden membekukan cadangan perbankan Afghanistan senilai $7 miliar.Dampak dari keputusan seperti itu oleh Washington telah semakin menghancurkan Afghanistan, yang sudah menjadi salah satu yang termiskin di dunia, di mana PBB memperkirakan bahwa sekitar setengah dari populasi saat ini berjuang dengan kelaparan akut.Kembali pada bulan Februari, Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk menyisihkan setengah dari $7 miliar yang dibekukan untuk beberapa penggunaan yang tidak ditentukan di masa depan atas nama rakyat Afghanistan, sementara memerintahkan setengah lainnya untuk digunakan untuk menyelesaikan tuntutan hukum yang sebelumnya diajukan oleh para korban 9/11 terhadap Taliban.Perintah penyitaan Biden berarti bahwa rakyat Afghanistan biasa, yang masih menderita akibat runtuhnya pemerintahan sebelumnya, sekarang menghadapi kejutan likuiditas yang membuat banyak orang tidak dapat menarik uang tunai atau bahkan melakukan transaksi keuangan dasar.Sementara itu sebuah laporan baru-baru ini yang disusun oleh sekelompok lembaga bantuan memperkirakan bahwa sebanyak 120.000 anak Afghanistan mungkin telah dinikahkan dengan pelamar karena alasan keuangan oleh keluarga yang putus asa untuk bertahan hidup karena kemiskinan yang ekstrem.“Ada orang-orang yang menunggu di antrean roti dan anak-anak yang sangat miskin dengan gizi buruk terlihat di depan umum, tetapi ada juga banyak orang kelas menengah yang jatuh miskin dengan cepat. Ini didorong sebagian karena tidak ada lagi sistem perbankan yang berfungsi dan orang-orang tidak dapat mengakses gaji mereka. Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh bantuan kemanusiaan saja,” kata Kelly Campbell, salah satu pendiri organisasi 9/11 Families for Peaceful Tomorrows.Dia membuat pernyataan setelah memimpin delegasi ke Afghanistan untuk mengamati kondisi di negara pasca-Taliban.“Faktanya adalah bahwa cadangan ini adalah uang rakyat Afghanistan. Gagasan bahwa mereka berada di ambang kelaparan dan bahwa kita akan menahan uang mereka untuk tujuan apa pun adalah salah. Orang-orang Afghanistan tidak bertanggung jawab atas 9/11, mereka adalah korban 9/11 seperti halnya keluarga kami. Untuk mengambil uang mereka dan melihat mereka benar-benar kelaparan — saya tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih menyedihkan,” kata Campbell.Washington mengklaim bahwa mereka khawatir jika aset-aset itu dilepaskan, Taliban akan menggunakannya untuk memperkuat cengkeraman mereka di negara itu. Namun, bahkan pejabat yang bertugas di bawah bekas pemerintah Afghanistan berpendapat bahwa dana tersebut harus dikeluarkan sebagai milik Bank Sentral Afghanistan, yang dianggap sebagai entitas independen dari rezim pemerintahan Taliban, yang sejauh ini belum diakui secara politik oleh negara mana pun. .[IT/r]