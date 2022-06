Laporan: Di bawah Biden, China Unggul dari AS dalam Perdagangan di Sebagian Besar Amerika Latin

IslamTimes - China telah berhasil mengakali musuh bebuyutannya, Amerika Serikat, dengan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin sejak Presiden Joe Biden menjabat awal tahun lalu, sebuah laporan baru mengungkapkan.

Sebuah laporan Reuters, berdasarkan data perdagangan dari 2015 hingga 2021, mengungkapkan bagaimana AS telah didorong ke belakang di Amerika Latin, meskipun beberapa pemimpin regional muncul di Los Angeles untuk KTT Amerika.Laporan tersebut menemukan bahwa kecuali Meksiko, yang merupakan mitra dagang utama AS, China telah mengambil alih AS di kawasan itu dan semakin memperlebar kesenjangan perdagangan.Tren yang mengkhawatirkan bagi Washington, yang didorong oleh negara-negara di Amerika Selatan yang kaya sumber daya, dengan jelas menunjukkan bagaimana negara Asia - kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia - berhasil menang melawan AS di wilayah yang telah lama dilihat sebagai halaman belakangnya.AS dan Meksiko, tetangga sebelah selatan, telah memiliki kesepakatan perdagangan bebas sejak 1990-an dan jumlah perdagangan di antara mereka saja melampaui perdagangan Washington dengan Amerika Latin lainnya.Kesenjangan dalam perdagangan antara AS dan kawasan itu pertama kali mulai muncul di bawah mantan presiden Amerika Donald Trump dan semakin membesar sejak Biden berkuasa pada Januari 2021.Biden sejauh ini gagal untuk menutup kesenjangan atau mempersempitnya, terlepas dari janjinya untuk mengembalikan peran Washington sebagai pemimpin global dan untuk memfokuskan kembali perhatian pada Amerika Latin setelah bertahun-tahun apa yang pernah dia sebut sebagai "pengabaian."Laporan tersebut mengutip beberapa pejabat saat ini dan mantan yang menekankan bahwa Washington lambat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengisi kesenjangan yang semakin besar dan bahwa China, pembeli utama biji-bijian dan logam, hanya menawarkan lebih banyak kepada negara-negara Amerika Latin dalam hal perdagangan dan investasi.Selain Meksiko, “ikatan komersial, ekonomi dan teknologi yang paling penting untuk Amerika Latin pasti dengan China, yang merupakan mitra dagang utama untuk kawasan itu, jauh di atas Amerika Serikat,” kata Juan Carlos Capunay, mantan duta besar Peru untuk China.Data terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa total arus perdagangan – baik impor maupun ekspor – antara Amerika Latin – dikurangi Meksiko – dan China mencapai hampir $247 miliar pada tahun 2021, yang jauh di atas $174 miliar dengan AS.Adapun Meksiko, arus perdagangannya dengan AS adalah $607 miliar pada tahun 2021, di atas $496 miliar yang dicapai pada tahun 2015. Di sisi lain, perdagangan Meksiko dengan China sekitar $110 miliar, naik dari sekitar $75 miliar enam tahun sebelumnya.Menurut pejabat AS, presiden Amerika akan mengumumkan apa yang disebut rencana “Kemitraan Amerika” di KTT. Rencana tersebut, yang merupakan upaya yang jelas untuk memberikan pengganti kepada China, dikatakan bertujuan untuk mempromosikan pemulihan pandemi melalui pembangunan perjanjian perdagangan yang ada.Mereka juga mengatakan bahwa rencana tersebut akan bertujuan untuk “memobilisasi investasi, menghidupkan kembali Bank Pembangunan Inter-Amerika, menciptakan lapangan kerja energi bersih dan memperkuat rantai pasokan.”Inisiatif semacam itu, bagaimanapun, dapat "menghadapi penolakan proteksionis AS serta pertanyaan tentang bagaimana ekonomi kawasan yang sangat beragam dapat membuatnya bekerja," kata laporan itu.Dalam upaya untuk mengalihkan fokus perdagangan Amerika Latin dari China ke AS, para pembantu Biden telah melakukan kunjungan ke wilayah tersebut, secara terbuka menuduh Beijing menggunakan investasi tersebut untuk menciptakan apa yang mereka sebut “jebakan utang” untuk negara-negara Latin, dan berusaha meyakinkan mereka bahwa Washington adalah mitra yang lebih dapat diandalkan dan transparan untuk melakukan bisnis.[IT/r]