Di PBB, China dan Rusia Mengatakan AS Memicu Ketegangan atas Korea Utara

IslamTimes - China dan Rusia mengatakan Amerika Serikat memicu ketegangan atas Korea Utara, karena Pyongyang baru-baru ini meningkatkan uji coba misilnya.

Bulan lalu, China, sekutu terdekat Korea Utara, dan Rusia, yang hubungannya dengan Barat telah memburuk tajam akibat operasi militernya di Ukraina, memveto desakan pimpinan AS di PBB untuk memperketat sanksi terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang diperbarui.Mereka mengatakan pada saat itu bahwa mereka lebih suka pernyataan yang tidak mengikat daripada resolusi baru terhadap Pyongyang.China dan Rusia yang memegang hak veto menentang sanksi lebih lanjut terhadap Korea Utara dan menekankan dialog adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.Selama sesi penting Majelis Umum PBB pada hari Rabu (8/6), Beijing dan Moskow kembali membidik Washington, mencelanya karena memicu ketegangan di kawasan sensitif.Sesi itu diadakan untuk Beijing dan Moskow untuk menjelaskan alasan mereka memveto keputusan mereka terhadap rancangan resolusi AS di Dewan Keamanan PBB bulan lalu yang akan memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara.Ketegangan di Semenanjung Korea telah “berkembang hingga seperti sekarang ini, terutama karena kegagalan kebijakan AS,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun, saat dia mengecam pendekatan Washington terhadap Pyongyang.Dia kemudian mengajukan permohonan untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara.“Ada banyak hal yang bisa dilakukan AS, seperti melonggarkan sanksi terhadap DPRK (Korea Utara) di wilayah tertentu, dan mengakhiri latihan militer bersama (dengan Korea Selatan). Kuncinya adalah mengambil tindakan, bukan hanya berbicara tentang kesiapannya untuk berdialog tanpa prasyarat,” kata Zhang lebih lanjut.Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva juga menyerukan pencabutan sanksi, dengan mengatakan Korea Utara membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dan Barat harus berhenti menyalahkan Pyongyang atas ketegangan tersebut.Korea Utara, yang berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan misil balistiknya, telah meningkatkan peluncuran misilnya tahun ini, melakukan lebih dari selusin tes senjata, termasuk misil balistik antarbenua (IBM) secara penuh. jangkauan untuk pertama kalinya sejak 2017, dan delapan rudal balistik jarak pendek menuju laut di lepas pantai timurnya awal pekan ini.Meskipun PBB mengklaim bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak akan mempengaruhi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Korea Utara, organisasi bantuan mengatakan bahwa perdagangan yang ketat dan tindakan perbankan telah menghambat aliran pasokan penting tersebut.Washington, bagaimanapun, menegaskan bahwa sanksi saat ini dan proposal untuk menambahkan lebih banyak adalah sebagai tanggapan langsung terhadap tindakan Korea Utara.“Kami mencari dialog dengan Pyongyang tanpa prasyarat. Kami telah menyampaikan pesan ini melalui saluran pribadi juga, termasuk pesan pribadi tingkat tinggi dari pejabat senior AS kepada pejabat senior DPRK,” kata wakil duta besar Jeffrey DeLaurentis, yang berbicara untuk PBB pada sesi tersebut, menggunakan akronim untuk Korea Utara.Dia juga mempertanyakan apakah China dan Rusia telah meningkatkan kemitraan strategis “tanpa batas” mereka di atas keamanan global dengan memveto lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara, merujuk pada apa yang dinyatakan Beijing dan Moskow sebagai kemitraan “tanpa batas” pada Februari.“Kami berharap veto ini bukan cerminan dari kemitraan itu,” kata DeLaurentis, mengkritik China dan Rusia atas penggunaan veto mereka.“Penjelasan mereka untuk menggunakan hak veto tidak cukup, tidak kredibel dan tidak meyakinkan. Hak veto tidak dikerahkan untuk melayani keselamatan dan keamanan kolektif kita, ”katanya lebih lanjut.Selama hak jawab di Majelis Umum pada hari Rabu, diplomat China Wu Jianjian dengan tegas menjawab bahwa China dengan tegas menolak “komentar dan tuduhan yang lancang terhadap posisi pemungutan suara China.”“Terus meningkatkan sanksi terhadap DPRK (Korea Utara) hanya akan membuat kemungkinan solusi politik semakin jauh,” tambahnya, yang lebih lanjut membenarkan langkah Beijing dalam memveto sanksi yang diusulkan AS.Mantan Presiden AS Donald Trump berusaha untuk mengadili Pyongyang. Tetapi meskipun dia bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiga kali, dia menolak untuk mencabut sanksi apa pun sebagai imbalan atas beberapa langkah yang diambil oleh Pyongyang menuju denuklirisasi. Itu menghambat diplomasi lebih lanjut antara Pyongyang dan Washington dan mendorong Kim untuk mengumumkan diakhirinya moratorium uji coba rudal negara itu.Pyongyang telah berulang kali menekankan bahwa program nuklir dan misilnya bersifat defensif. Duta Besar Korea Utara, Kim Song, juga membenarkan tes militer negaranya dengan menekankan bahwa pasal-pasal Piagam PBB “dengan jelas menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak yang melekat untuk pertahanan diri individu atau kolektif.”Sesi hari Rabu adalah yang pertama di mana anggota tetap DK PBB harus menjelaskan penggunaan hak veto mereka, sebuah langkah yang diperlukan berdasarkan resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum beranggotakan 193 orang pada 26 April.Sejak veto pertama yang pernah digunakan - oleh Uni Soviet pada tahun 1946 - Rusia telah menggunakannya 144 kali, jauh di depan AS sebanyak 86 kali. Inggris telah menggunakan hak vetonya 30 kali, China 19 kali dan Prancis 18 kali.[IT/r]