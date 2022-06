Taiwan Sambut Penjualan Senjata AS Keempat Senilai $120 Juta

Chinese and Taiwanese flags

IslamTimes - AS telah menyetujui penjualan peralatan angkatan laut senilai $120 juta ke Taiwan untuk meningkatkan "kesiapan tempur" pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.

Peralatan itu akan membantu kapal-kapal Taiwan "mempertahankan peralatan yang layak... dan memenuhi kebutuhan praktis tugas-tugas kesiapan tempur mengingat aktivitas yang sering dilakukan oleh pesawat dan kapal perang China di sekitar laut dan udara kami baru-baru ini," kata kementerian pertahanan Taipei dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.Kementerian lebih lanjut mengatakan kesepakatan itu menunjukkan bahwa AS sangat mementingkan untuk meningkatkan apa yang disebutnya kemampuan pertahanan diri Taiwan, menambahkan bahwa itu juga menunjukkan kebijakan lanjutan Washington untuk menormalkan penjualan senjata ke pulau yang diperintah sendiri.Menurut Taipei, kesepakatan itu diharapkan akan berlaku dalam satu bulan.Pada hari Rabu (8/6), Washington mengumumkan bahwa mereka menyetujui penjualan suku cadang dan perbaikan yang tidak diklasifikasikan untuk kapal dan sistem kapal, bantuan teknis logistik, serta peralatan terkait lainnya ke Taiwan."Penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada keberlanjutan armada kapal permukaan penerima, meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan," kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan.Paket itu akan "berkontribusi pada tujuan penerima untuk mempertahankan kemampuan militernya sambil lebih meningkatkan interoperabilitas dengan AS dan sekutu lainnya," tambahnya.Kesepakatan terbaru adalah paket senjata ketiga yang ditawarkan ke Taiwan tahun ini, dan yang keempat sejak Presiden AS Joe Biden menjabat pada Januari 2021.Taiwan berada di bawah kedaulatan China, dan di bawah kebijakan “Satu China”, hampir semua negara dunia—termasuk AS—mengakui kedaulatan itu.Namun, dengan melanggar kebijakannya sendiri dan dalam upaya untuk mengganggu Beijing, Washington telah mempertahankan dan baru-baru ini meningkatkan kontak diplomatiknya dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei. Washington juga merupakan pemasok senjata terbesar di pulau itu.[IT/r]Ketegangan antara Taiwan dan China telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade. China telah menerbangkan jet tempur di dekat pulau itu sementara AS dilaporkan telah mengerahkan pasukan di wilayah itu pada tahun lalu untuk tujuan pelatihan.Kembali pada bulan Mei, Biden mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk mempertahankan Taipei secara militer jika diserang oleh Beijing.Gedung Putih sejak itu bersikeras bahwa kebijakan "ambiguitas strategis" AS atas tanggapannya terhadap serangan semacam itu tidak berubah.