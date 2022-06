Assad Menjelaskan Mengapa Suriah Bertahan dengan Rusia

Assad dan Putin, Janurai 2020 (RT).

Islam Times - Presiden Suriah Bashar Assad mengatakan bahwa Damaskus mendukung operasi militer Rusia di Ukraina baik karena kesetiaan dan komitmen terhadap “keseimbangan internasional,” Russia Today melaporkan pada hari Kamis.

Assad, yang negaranya telah melewati sanksi dan intervensi militer AS, menuduh Washington menggunakan dolar untuk melakukan "perampokan" dalam skala global.Beberapa jam setelah Rusia meluncurkan serangannya di Ukraina pada bulan Februari, Presiden Vladimir Putin menerima telepon dari Assad, di mana pemimpin Suriah “menekankan bahwa Suriah mendukung Federasi Rusia, berdasarkan keyakinannya atas kebenaran posisinya,” menurut rekaman telepon dari Damaskus.“Kita dapat melihat Rusia dari dua perspektif,” kata Assad kepada Russia Today. “Yang pertama adalah sekutu: Jika sekutu kita menang dalam pertempuran, atau jika posisi politik mereka diperkuat … maka ini adalah kemenangan bagi kita juga.“"Dari perspektif kedua, kekuatan Rusia saat ini merupakan pemulihan, meskipun sebagian, dari keseimbangan internasional. Penyeimbangan kembali yang kita saksikan ini akan berdampak pada negara-negara kecil, termasuk Suriah,” lanjutnya.Assad telah menjadi sekutu setia Putin sejak 2015, ketika Rusia meluncurkan kampanye militer di Suriah yang membantu mengalahkan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) dan kumpulan milisi dan kelompok teroris dukungan Barat yang menentang pemerintah Assad.Bagi presiden Suriah, perjuangan Rusia saat ini dengan Barat – yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sebagai “perang dengan proxy” – mendahului Perang Dunia Pertama, dan akan berlanjut selama dolar AS tetap menjadi mata uang cadangan dunia.“Jika dolar terus mengatur ekonomi dunia, tidak ada yang akan berubah, terlepas dari hasil perang [di Ukraina],” jelasnya. “Menggunakan dolar bukanlah pemerasan, itu adalah perampokan,” lanjutnya, mengklaim bahwa keputusan pemerintahan Nixon untuk memisahkan nilai dolar dari emas pada 1970-an menjadikannya “secarik kertas yang tidak berharga.”“Amerika Serikat masih terus berdagang di seluruh dunia menggunakan selembar kertas yang tidak berharga ini. Ini adalah perampokan, dan itu berlaku untuk seluruh dunia,” katanya.“Selama dolar adalah mata uang global dan terus disalurkan melalui bank-bank AS atau yang disebut American Federal Reserve, Anda berada di bawah otoritas dolar ini; dan oleh karena itu masa depan Anda sebagai negara bagian, negara atau masyarakat, sebagai ekonomi berada di bawah belas kasihan Amerika Serikat,” katanya.Namun di tengah kebangkitan China dan Rusia, keseimbangan kekuatan bergeser dari AS, klaim Assad."Ya, kami berada di bawah sanksi, tetapi banyak kebutuhan dasar kami tidak dibeli dari negara-negara Barat, kami telah memutuskan hubungan kami dengan mereka," katanya.“Setiap negara sekarang dapat mengamankan mata pencaharian dasar dan kebutuhan pertumbuhannya tanpa izin Amerika.”Sejak Rusia menjadi negara yang paling terkena sanksi di dunia, perdagangan antara Moskow dan ibu kota yang menolak untuk bergabung dengan rezim sanksi Barat telah berkembang. Perdagangan rubel-yuan telah melonjak lebih dari 1.000% dalam tiga bulan terakhir, sementara ekspor minyak Rusia ke India telah meningkat 25 kali lipat antara Mei 2021 dan Mei 2022. Namun, di Suriah, yang tetap menjadi negara ketiga yang paling banyak terkena sanksi, ekonomi hukuman terus menggigit.Sementara Suriah masih memiliki sarana untuk memberikan warganya layanan kesehatan, pendidikan dan subsidi gratis namun terbatas, pemerintah Assad sedang berjuang untuk mengendalikan korupsi dan pemimpin Suriah mengatakan kepada RT bahwa setelah lebih dari satu dekade perang saudara, rekonstruksi skala penuh membutuhkan investasi.“Ada perusahaan dari berbagai negara Arab yang telah menyatakan keinginan untuk ambil bagian,” ujarnya. “Jika kami memperhitungkan tekanan ekstrem yang diterapkan oleh Barat melalui sanksi terhadap perusahaan mana pun yang mungkin berinvestasi di Suriah, kami menyadari bahwa prosesnya akan lambat dan berisiko bagi banyak dari mereka. Namun demikian, ada pihak-pihak yang bersiap untuk berinvestasi di Suriah dengan cara menghindari sanksi.”Di samping proses pembangunan kembali yang lambat, Assad mengunjungi Uni Emirat Arab pada Maret, menandai perjalanan pertamanya ke negara Arab sejak Suriah diskors dari Liga Arab pada 2011.Sementara media menggambarkan kunjungannya sebagai "kembali" ke arena diplomatik, Assad tidak setuju."Saya tidak tahu ... apa arti kata kembali, karena kami tidak pernah pergi," katanya. “Suriah tetap di tempatnya, dengan posisi dan kondisi yang sama, menghadapi mereka dengan caranya sendiri. Bahkan [negara-negara Arab] yang menarik misi diplomatik mereka mempertahankan hubungan dan menjaga perasaan positif terhadap Suriah meskipun tidak bisa berbuat apa-apa.”Bergerak ke masa depan, Assad mengatakan bahwa Suriah pada akhirnya akan merebut kembali sumber daya minyaknya – yang saat ini dipegang oleh milisi Kurdi dengan dukungan AS – melalui “perlawanan rakyat,” dan bahwa Damaskus “tidak akan ragu” untuk mempertahankan integritas teritorial Suriah di tengah ancaman Turki untuk memasuki negara itu dan menciptakan “zona keamanan” di sepanjang perbatasan Turki-Suriah.Secara diplomatis, Assad mengatakan Suriah akan berbicara dengan salah satu tetangga Arabnya, dan akan mempertahankan hubungan dekatnya dengan Iran, terlepas dari tekanan eksternal. “Hubungan Suriah dengan negara mana pun tidak dapat didiskusikan dengan siapa pun,” katanya. “Tidak ada yang memutuskan untuk Suriah dengan siapa ia dapat dan tidak dapat memiliki hubungan.”[IT/AR]