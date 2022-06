Hizbullah: Semua Opsi Tersedia untuk Menghentikan Israel Menjarah Sumber Daya Lebanon

Islam Times - Sekretaris Jenderal gerakan perlawanan Hizbullah mengatakan Perlawanan tidak akan tinggal "diam" dalam menghadapi upaya rezim Israel menjarah sumber daya gas maritim Lebanon, Press TV melaporkan.

Sayyid Hassan Nasrallah membuat pernyataan pada hari Kamis setelah sebuah kapal yang dioperasikan perusahaan Yunani tiba di Karish Gasfield di perairan teritorial Lebanon untuk mengekstraksi gas bagi rezim pendudukan.“Perlawanan tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi perampasan sumber daya Lebanon. Tugas penting perlawanan adalah untuk melindungi tanah, perairan, minyak, gas, dan martabat Lebanon,” kata Nasrallah.Nasrallah menambahkan, “Semua opsi ada di atas meja untuk perlawanan [untuk memungkinkan perlindungan semacam itu].”“Musuh tidak mengakui hukum dan resolusi internasional,” katanya, mengingatkan bahwa bukan peraturan internasional tetapi sebenarnya “tekanan, perang gesekan, dan perlawanan” yang memaksa musuh pendudukan untuk mundur dari Lebanon selatan dan Jalur Gaza.Israel melancarkan dua perang melawan Lebanon pada 2000-an. Dalam kedua kasus tersebut, mereka terpaksa mundur setelah menderita kekalahan memalukan di tangan Hizbullah. Rezim Israel juga dipaksa oleh perlawanan Palestina di Gaza untuk menarik pasukannya dan pemukim ilegal dari wilayah pesisir pada tahun 2005.Nasrallah juga mengatakan bahwa AS dan Israel berusaha untuk menimpa Libanon dengan "kelaparan dan perpecahan."Perusahaan-perusahaan Lebanon yang mempelopori untuk mengekstraksi sumber daya wilayah maritim "telah diancam oleh AS dan Israel," katanya, memperingatkan bahwa Washington dan Tel Aviv sedang "mencukur" sebagian besar wilayah yang kaya sumber daya itu.AS menggunakan apa yang disebut "Undang-Undang Caesar" terhadap Lebanon, meskipun ini belum diumumkan secara resmi, kepala Hizbullah memperingatkan.Pada Juni 2020, AS memberlakukan “Caesar Act” yang memberlakukan sanksi terberat yang pernah ada di Suriah dengan dugaan tujuan mencekik sumber pendapatan bagi pemerintah Suriah. Sanksi, bagaimanapun, telah melumpuhkan ekonomi negara yang dilanda perang dengan melarang perusahaan asing berdagang dengan Damaskus.Nasrallah, bagaimanapun, menegaskan bahwa “perlawanan memiliki kemampuan material dan militer yang memungkinkannya untuk mencegah ekstraksi gas dari Karish.”Nasrallah memperingatkan rezim Israel agar tidak mencari perang lain di Lebanon, dengan mengatakan kerugian rezim akan lebih besar daripada Lebanon jika terjadi konfrontasi militer semacam itu.“Pencarian pilihan perang oleh musuh akan membawa konsekuensi yang tidak hanya strategis, tetapi juga mengancam keberadaannya,” tutup Nasrallah.[IT/AR]