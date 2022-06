Kelompok HAM Mengatakan Kunjungan Biden Akan Memicu Pelanggaran HAM Rezim Saudi

IslamTimes - Kunjungan Presiden AS Joe Biden yang akan datang ke Arab Saudi, sebuah negara yang pernah dia janjikan untuk menjadi “paria”, sekali lagi mengungkapkan duplikasi kebijakan luar negeri Washington dan retorika hak asasi manusia.

Kunjungan itu, yang kini telah ditunda hingga Juli, telah menimbulkan kehebohan, dengan juru kampanye hak asasi manusia di seluruh dunia mendesak Biden untuk membatalkan perjalanan itu.Dalam sebuah surat terbuka pada hari Kamis (9/5), koalisi kelompok hak asasi manusia meminta presiden AS untuk tidak melanjutkan perjalanan tanpa adanya komitmen hak asasi manusia oleh Riyadh, memperingatkan hal itu dapat mendorong “pelanggaran lebih lanjut.”“Upaya untuk memperbaiki hubungan AS dengan pemerintah Arab Saudi tanpa komitmen tulus untuk memprioritaskan hak asasi manusia bukan hanya pengkhianatan terhadap janji kampanye Anda, tetapi kemungkinan akan membuat putra mahkota berani melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional,” membacakan surat dari 13 LSM.“Kami mendesak pemerintahan Anda untuk mengamankan kemajuan sejati dalam hak asasi manusia sebelum bertindak dengan cara yang akan meningkatkan status putra mahkota dan pemerintahannya.”Surat tersebut telah ditandatangani oleh kelompok-kelompok termasuk Pusat Hak Asasi Manusia Teluk, Rumah Kebebasan, Yayasan Warisan James W. Foley, dan Proyek Demokrasi Timur Tengah, antara lain.Biden awal bulan ini mengkonfirmasi bahwa dia sedang merencanakan perjalanan ke Riyadh – sekutu lama AS di dunia Arab – dengan sikap mengejutkan yang banyak dikaitkan dengan kebutuhan energi Washington setelah perang di Ukraina dan sanksi terhadap sektor energi Rusia. .Terkait dengan itu, Biden telah bersumpah untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara paria selama kampanyenya untuk kepresidenan pada akhir 2020, berbeda dengan penenangan saingannya dari Partai Republik Donald Trump terhadap Saudi.Pemimpin negara kaya minyak itu menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela, terutama terhadap minoritas agama.Penguasa de-facto negara itu, putra mahkota Mohammad Bin Salman, juga dituduh memerintahkan pembunuhan brutal terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan di Istanbul pada 2018.“Di jalur kampanye, Anda berjanji bahwa pemerintahan Anda akan berusaha menjadikan Arab Saudi sebagai “para paria” dan menunjukkan bahwa “mereka harus bertanggung jawab,” kata surat itu.“Memang, laporan yang diamanatkan kongres dari Kantor Direktur Intelijen Nasional yang dideklasifikasi oleh pemerintahan Anda pada tahun 2021 menunjukkan tanggung jawab di tingkat tertinggi pemerintah Saudi, termasuk Mohammed bin Salman, atas pembunuhan brutal kolumnis Washington Post Jamal. Khashoggi. Namun belum ada kemajuan menuju pertanggungjawaban atas pembunuhannya, atau untuk pelanggaran lain yang dilakukan oleh pemerintah Saudi.Surat itu lebih lanjut menuduh rezim Saudi terus “secara sewenang-wenang memenjarakan, menyiksa, dan mengeksekusi banyak individu yang melanggar hak-hak yang dilindungi secara internasional untuk pengadilan yang adil dan proses yang adil”.Ini mengacu pada kasus pembela hak asasi manusia Mohamed al-Rabea yang ditahan secara sewenang-wenang sejak 2018, pekerja bantuan kemanusiaan Abdelrahman al-Sadhan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan larangan perjalanan 20 tahun untuk tweetnya, sarjana terkemuka Salman Alodah dijatuhi hukuman sel isolasi selama hampir 5 tahun, dan dokter Dr. Lina al-Sharif dipenjara sejak Mei 2021 karena mempromosikan hak asasi manusia secara online.Pekan lalu, para aktivis sosial mengecam rencana kunjungan Biden ke Riyadh, menyebutnya sebagai penghinaan terang-terangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di tengah perang Riyadh di Yaman.Abdullah Alaoudh, seorang akademisi Saudi yang juga putra ulama Islam Salman al-Awda yang dipenjara, mengatakan dia dan aktivis Saudi lainnya merasa "dikhianati" oleh Biden."Presiden Biden mulai menjabat menjanjikan pertanggungjawaban atas pemerintahan teror putra mahkota. Tetapi dengan satu gerakan, Biden mempertaruhkan semua harapan keadilan bagi korban MBS yang tak terhitung jumlahnya seperti ayah saya," kata Alaoudh seperti dikutip Middle East Eye.Putar balik Biden ke Arab Saudi terjadi setelah krisis yang memburuk di pasar energi global dan melonjaknya harga minyak, yang dipicu oleh perang di Ukraina.Perang, yang sekarang memasuki bulan keempat, telah menyebabkan gangguan terbesar dalam pasokan energi dalam beberapa dekade, memaksa Biden untuk mengkalibrasi ulang posisinya di Arab Saudi, menurut pengamat.Namun, kepala analisis energi Goldman Sachs Damien Courvalin telah menghancurkan harapan untuk solusi cepat untuk masalah minyak dunia.Dalam sebuah wawancara minggu lalu, dia mengatakan pasar berada dalam defisit struktural yang telah dibuat selama bertahun-tahun, dan sementara beberapa tambahan barel Saudi dapat mencegah lonjakan lebih lanjut dalam waktu dekat, itu bukan obat mujarab untuk masalah ini.Ketua komite intelijen DPR AS, Adam Schiff, dikutip mengatakan akhir pekan lalu bahwa jika dia Biden, dia tidak akan pergi ke Arab Saudi."Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan menjabat tangannya. Ini adalah seseorang yang membantai seorang penduduk Amerika, memotongnya menjadi beberapa bagian dan dengan cara yang paling mengerikan dan terencana," katanya.Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, bagaimanapun, membela perjalanan itu, dengan mengatakan itu akan berada dalam konteks "hasil yang signifikan" bagi rakyat Amerika di Timur Tengah."Jika dia [Presiden] memutuskan bahwa adalah kepentingan Amerika Serikat untuk terlibat dengan seorang pemimpin asing dan bahwa keterlibatan semacam itu dapat memberikan hasil, maka dia akan melakukannya," kata Karine.Sementara itu, ada spekulasi bahwa Biden selama perjalanan bermaksud untuk mengambil langkah-langkah untuk membantu menormalkan hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv, mengikuti jejak pendahulunya.[IT/r]