Lebih dari Setengah Penembakan Massal Global Terjadi di AS

Seorang anak Amerika dengan senjata (Kredit; BBC).

AS menyumbang 73% dari 139 penembakan massal yang terjadi di negara-negara maju antara 1998 hingga 2019, menurut sebuah studi baru.Diterbitkan dalam International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, penelitian ini membandingkan penembakan massal di AS dengan negara maju dan berkembang.Temuan juga menemukan bahwa 62% dari semua 1.318 kematian akibat penembakan massal selama periode tersebut terjadi di AS.Dari 101 serangan yang terjadi di AS tahun 1998- 2019, terdapat 816 kematian. Sebagai perbandingan, Prancis memiliki jumlah penembakan massal tertinggi berikutnya yaitu delapan, yang menyebabkan 179 kematian.Setengah dari 36 negara yang diklasifikasikan sebagai negara maju tidak memiliki satu penembakan massal pun. Ada 10 negara yang memiliki lebih dari satu penembakan massal: Belgia, Republik Ceko, Italia, Belanda dan Swiss masing-masing dua penembakan massal, Finlandia tiga, Kanada empat, Jerman memiliki lima, diikuti oleh Prancis dan AS.AS juga memiliki penembakan massal setiap tahun – satu-satunya negara di dunia.Studi tersebut mendefinisikan penembakan massal sebagai “insiden kekerasan senjata yang dilakukan di satu atau lebih lokasi publik atau berpenduduk dalam waktu 24 jam, yang melibatkan setidaknya beberapa korban yang dipilih secara acak dan/atau untuk nilai simbolisnya”.Insiden tersebut harus mencakup setidaknya empat atau lebih kematian selama penembakan.Penelitian tersebut dilakukan oleh Asisten Profesor Dr Jason R Silva dari Universitas William Peterson, yang telah menganalisis perbedaan karakteristik antara penembakan massal AS dan negara lain.Kajian tersebut juga menawarkan beberapa pola yang muncul pada profil pelaku penembakan massal.Ditemukan bahwa 91% pelaku lahir di negara yang mereka serang, 99% adalah laki-laki, sepertiga memiliki pengalaman militer, dan 7% memiliki riwayat pengalaman penegakan hukum.Dr Silva, yang berbasis di Departemen Sosiologi dan Peradilan Pidana di universitas tersebut, mengatakan penting untuk mengambil pelajaran dari insiden untuk pendekatan di masa depan.“Banyak negara maju melembagakan kebijakan segera setelah serangan, yang mungkin berkontribusi untuk menghentikan masalah, dan ini dapat memberikan pelajaran dalam pendekatan masa depan untuk intervensi dan pencegahan penembakan massal AS...Misalnya, setelah tiga penembakan di Finlandia antara 2007-2009, pemerintah Finlandia mengeluarkan pedoman senjata api baru untuk pistol dan revolver, yang merupakan senjata api utama selama serangan ini. Pelamar untuk lisensi pistol sekarang diharuskan menjadi anggota aktif klub senjata dan diperiksa oleh dokter dan polisi mereka.”Dengan menganalisis data publik baik dari negara maju maupun negara berkembang di seluruh dunia, serta mengkaji penelitian sebelumnya tentang penembakan massal, Dr Silva mampu melukiskan gambaran perbedaan dan persamaan karakteristik insiden penembakan massal.Yang terpenting, Dr Silva juga mampu memberikan wawasan tentang tipe orang yang melakukan serangan, seperti detail insiden dan motif mengapa hal itu terjadi.Secara keseluruhan, ditunjukkan bahwa di negara maju, penembakan lebih banyak dilakukan oleh mereka yang memiliki motif ideologis, serta motif mencari ketenaran. Mencari ketenaran mengacu pada setiap penembak yang mengekspresikan keinginan untuk ketenaran dan/atau idola panutan sebagai motif serangan mereka.Secara keseluruhan, serangan di ruang terbuka seperti restoran/mall/bar adalah yang paling umum, diikuti oleh lokasi militer/polisi, tempat kerja dan sekolah. Sebagian besar insiden melibatkan senapan dan pistol.Menisahkan AS dari negara lain, motif lain yang signifikan termasuk masalah pekerjaan/keuangan dan masalah hubungan. Penembak AS juga lebih cenderung menggunakan lebih dari satu senjata api.“Penembak massal Amerika lebih mungkin menyerang pabrik, gudang, dan kantor daripada pelaku di semua negara gabungan lainnya. Sementara individu dari semua negara menderita ketegangan, ketegangan khusus ini sebagian besar merupakan motif penembakan massal AS,” jelas Dr Silva.“Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan harus fokus pada pengerasan target di tempat kerja berisiko tinggi, memodelkan strategi intervensi berbasis lokasi lain yang telah secara efektif mengurangi insiden dan korban,” ujarnya.[IT/AR]