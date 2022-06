Laporan: Israel Menyebarkan Sistem Radar di UEA dan Bahrain untuk Melawan 'ancaman' dari Iran

Rezim Tel Aviv telah mengerahkan sistem radar di beberapa negara Asia Barat sebagai bagian dari kerja sama bersama dengan negara-negara Arab di kawasan itu untuk melawan apa yang diklaim media Israel sebagai “ancaman rudal” dari Iran.“Zionis Israel telah mengerahkan sistem radar di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk UEA dan Bahrain,” kata Channel 12 pada hari Kamis (9/6), mengklaim tindakan itu sejalan dengan kerja sama bersama dalam menghadapi “ancaman rudal Iran” dan menciptakan sistem peringatan dini.Media juga mengatakan pemerintah AS sedang berusaha untuk membentuk aliansi keamanan yang terdiri dari Israel dan sejumlah negara Teluk Persia, termasuk yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Zionis Israel.“Ini adalah perjanjian kerja sama pertahanan-keamanan antara Zionis Israel dan beberapa negara Arab melawan ancaman dari Iran,” kata berita Channel 12. “Di bawah perjanjian yang muncul, Amerika Serikat akan bekerja sama antara Zionis Israel dan enam negara Teluk Persia, selain Mesir, Yordania dan Irak. Ini adalah proposal bersama antara Partai Demokrat dan Partai Republik dan akan diajukan pada hari Kamis di DPR."Menurut saluran Zionis Israel, anggota Kongres AS telah mengajukan RUU yang mengharuskan Departemen Pertahanan AS mengintegrasikan sistem pertahanan udara Israel dan beberapa negara Arab.The Wall Street Journal telah melaporkan bahwa Partai Republik dan Demokrat telah mengajukan RUU tersebut ke Kongres, merekomendasikan agar Pentagon bekerja dengan Israel dan negara-negara Arab untuk menggabungkan kemampuan pertahanan udara untuk “melawan ancaman dari Iran.” RUU itu adalah upaya terbaru di dalam Beltway untuk meningkatkan kerja sama militer antara Israel dan Asia Barat setelah normalisasi hubungan antara rezim pendudukan dan beberapa negara Arab.“Zionis Israel akan bekerja sama dan berkoordinasi dalam tindakan militer dan keamanan dengan banyak negara tanpa hubungan diplomatik, yang undang-undangnya baru-baru ini melarang tindakan yang mempromosikan normalisasi dan hubungan dengan Zionis Israel,” kata Journal.Laporan media Zionis Israel datang pada hari yang sama Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett mengunjungi Uni Emirat Arab, perjalanan resmi keduanya ke negara Teluk Persia sejak kedua belah pihak secara resmi dinormalisasi pada tahun 2020 di bawah apa yang disebut Kesepakatan Abraham yang ditengahi oleh Presiden AS saat itu Donald Truf.Bahrain, Maroko, dan Sudan adalah negara lain yang dinormalisasi saat itu.Bagi orang Palestina, itu adalah “tikaman dari belakang.”[IT/r]