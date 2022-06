Komentar Pentagon tentang 'NATO Asia'

IslamTimes - Washington tidak berusaha untuk menciptakan “NATO Asia” atau membangkitkan konfrontasi di kawasan Indo-Pasifik, tetapi lebih fokus pada menjaga stabilitas, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada hari Sabtu (11/6).

AS tidak berusaha untuk membagi kawasan itu menjadi blok-blok, tetapi fokus pada "menjaga stabilitas," kata menteri pertahanan.Dalam pidato utama di Dialog Shangri-La, konferensi keamanan utama Asia, Austin mengatakan, “pertaruhannya sangat mencolok di Selat Taiwan.” Ini terjadi di tengah berbagai peringatan dari China terhadap kerja sama militer AS dengan Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.Austin menekankan bahwa kebijakan Washington mengenai Taiwan tetap tidak berubah – AS berkomitmen pada kebijakan Satu-China, “dengan tegas menentang setiap perubahan sepihak dalam status quo,” dan karena itu tidak mendukung kemerdekaan pulau itu.Sementara percaya bahwa “perbedaan lintas selat harus diselesaikan dengan cara damai,” Austin menyatakan bahwa AS akan terus membantu Taiwan “dalam mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai.”Austin mengatakan bahwa di tengah “tumbuhnya paksaan” dari China dan “aktivitas militernya yang provokatif dan tidak stabil di dekat Taiwan,” AS tetap fokus pada “menjaga perdamaian, stabilitas, dan status quo di Selat Taiwan” yang tampaknya terancam oleh Beijing. Menjaga perdamaian, Austin menekankan, bukan hanya untuk kepentingan Washington tetapi juga “masalah yang menjadi perhatian internasional.”Jadi biarkan aku menjadi jelas. Kami tidak mencari konfrontasi atau konflik. Dan kami tidak mencari Perang Dingin baru, NATO Asia, atau wilayah yang terpecah menjadi blok-blok musuh.Pada hari Jumat (10/6), Austin mengadakan pertemuan dengan mitranya dari China, Jenderal Wei Fenghe, yang mengatakan kepadanya bahwa Beijing akan “berjuang dengan segala cara” untuk mencegah Taiwan melepaskan diri dari China.Hanya dua hari yang lalu China “sangat mengutuk” persetujuan Washington atas kesepakatan senjata senilai $ 120 juta dengan Taiwan, dan telah meminta para pihak untuk membatalkan pengaturan tersebut. Berbicara pada briefing reguler pada hari Kamis (9/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan penjualan senjata “sangat melanggar prinsip satu-China,” merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China, dan “sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. .”Bulan lalu, Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa Amerika akan melibatkan militernya dalam setiap potensi konflik antara China dan Taiwan, tampaknya mengabaikan kebijakan lama AS tentang 'ambiguitas strategis' di pulau itu dan hubungannya dengan Beijing. Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menolak pernyataan Biden dan menyatakan bahwa AS mendukung kebijakan Satu-China – yang mengakui tetapi tidak mendukung kedaulatan Beijing atas Taiwan, dan tidak menjamin atau mengesampingkan intervensi militer AS jika China mengancam untuk mengasimilasi Taiwan. dengan paksa.Pulau ini merupakan wilayah pemerintahan sendiri yang secara de facto memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1949, ketika pihak yang kalah dalam Perang Saudara Tiongkok melarikan diri dan mendirikan pemerintahannya sendiri di Taipei. Beijing memandang pihak berwenang Taiwan sebagai separatis, bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China.[IT/r]