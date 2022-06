IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan Iran dan Venezuela telah berhasil menahan tekanan berat dan perang hibrida Amerika Serikat, menekankan bahwa perlawanan adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan.

Imam Khamenei menunjuk kampanye tekanan besar AS dan perang hibrida melawan Iran dan Venezuela dan mencatat, "Pengalaman sukses kedua negara menunjukkan bahwa perlawanan adalah satu-satunya cara untuk melawan tekanan seperti itu."Ayatollah Khamenei membuat pernyataan itu dalam pertemuan dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang sedang berkunjung di Teheran pada hari Sabtu (10/6).Imam Khamenei memuji kemenangan pemerintah dan bangsa Venezuela dalam perjuangan keras melawan AS dan perang hibrida dan habis-habisan yang telah dilancarkan melawan Caracas dan menyatakan, "Perlawanan Anda dan rakyat Venezuela sangat berharga karena meningkatkan nilai, status dan jasa suatu bangsa dan negara serta para pemimpinnya.”"Hari ini, AS memandang Venezuela dengan [cara] yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu," kata Imam Ali Khamenei.Memuji kemajuan yang telah dibuat Iran dalam sains dan teknologi dalam menghadapi sanksi AS, Ayatollah Khamenei mengatakan "langkah besar seperti itu telah diambil dalam situasi di mana sanksi dan tekanan paling terberat dan belum pernah terjadi sebelumnya telah dijatuhkan pada bangsa Iran, dan Amerika sendiri menyebutnya [kebijakan] 'tekanan maksimum' ."Sejak meninggalkan kesepakatan Iran 2015, AS telah memimpin apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Republik Islam, menggunakan alat sanksi dan tekanan ekonomi untuk memaksa Tehran tunduk pada tuntutannya, tetapi tidak berhasil.Dalam sambutannya, Ayatulloh Ali Khamenei juga menyambut baik perjanjian kemitraan 20 tahun yang ditandatangani antara Tehran dan Caracas yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, dan menekankan bahwa pemerintah Iran dan Venezuela harus lebih memperkuat hubungan mereka.Untuk memiliki kerja sama jangka panjang, perlu untuk mengejar dan mengimplementasikan kesepakatan, Ayatollah Khamenei menunjukkan.Mengacu pada hubungan baik antara Iran dan Venezuela, Pemimpin menyatakan, "Kedua negara tidak memiliki hubungan dekat dengan negara [lainnya], dan Republik Islam Iran telah menunjukkan bahwa ia mengambil risiko pada saat bahaya dan menawarkan bantuan. tangan ke teman-temannya."Ayatollah Khamenei juga memuji sikap anti-Zionisme Maduro sebagai "sangat tulus dan berani."Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Iran Ebrahim Raeisi itu, presiden Venezuela itu mengucapkan terima kasih atas dukungan Iran bagi rakyat negaranya dalam perjuangan keras mereka melawan tekanan AS.Dia menunjuk pada situasi ekonomi yang mengerikan yang dihadapi Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, dan mengatakan AS telah memulai perang bertahap dan perang multi-dimensi melawan Caracas.Namun, Venezuela telah berhasil sepenuhnya menghadapi agresi AS melalui perlawanan dan memanfaatkan peluang yang muncul sebagai akibat dari sanksi, kata Maduro, seraya menambahkan bahwa negara Amerika Selatan itu kini menghadapi kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.Dia juga mencatat bahwa Venezuela sedang menyusun peta jalan yang tepat untuk meningkatkan kerja sama dengan Iran di berbagai bidang, terutama sains dan teknologi.Di tempat lain dalam sambutannya, presiden Venezuela menyuarakan dukungan untuk Palestina dan mengatakan bahwa itulah sebabnya rezim Zionis telah menyusun plot melawan Caracas melalui agen mata-mata Zionis Israel Mossad.Pada Januari 2019, tokoh oposisi Venezuela Juan Guaido, yang didukung oleh AS, menyatakan dirinya sebagai "presiden sementara" Venezuela dan kemudian meluncurkan kudeta yang gagal. Pemerintah Venezuela mengatakan kudeta yang gagal itu dibantu oleh "agen" AS dan Zionis Israel.Ada juga upaya pembunuhan Maduro dengan drone pada 2018.[IT/r]