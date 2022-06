Harga Rata-rata Satu Galon Gas Mencapai $5 untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

IslamTimes - Harga rata-rata nasional AS bensin telah mencapai tanda $5 untuk pertama kalinya dalam sejarah AS karena inflasi mencapai tertinggi 41-tahun 8,6 persen pada bulan Mei.

Harga rata-rata nasional melonjak 19 sen dalam seminggu terakhir, dan pada hari Sabtu (11/6) mencapai $5 per galon reguler, menurut Indeks Harga Gas AAA.Negara bagian yang paling mahal untuk gas adalah California, rata-rata lebih dari $6,4 per galon, sementara Mississippi memiliki harga terendah sekitar $4,5 per galon.Sebanyak 21 negara bagian, serta Washington DC, sekarang rata-rata lebih dari $5 per galon, dengan lebih banyak lagi yang akan bergabung dengan barisan mereka dalam beberapa hari mendatang karena orang Amerika juga memegang tingkat inflasi tertinggi dalam 40 tahun.Pejabat pemerintah AS telah mencoba menyalahkan Rusia atas kesengsaraan ekonomi di dalam negeri.Pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden akhirnya mengakui bahwa inflasi AS tetap tinggi dan kenaikan harga belum mencapai puncaknya.Sementara itu, Biden terus menyematkan inflasi pada Rusia.Biden baru-baru ini mengecam rekannya dari Rusia Vladimir Putin, menyalahkannya karena mengacaukan pasokan makanan global dan mendorong biaya bahan makanan di rumah.“Saat ini, Amerika sedang berperang di dua front,” kata Biden. “Di dalam negeri, itu adalah inflasi dan kenaikan harga. Di luar negeri, ini membantu Ukraina mempertahankan demokrasi mereka dan memberi makan mereka yang kelaparan di seluruh dunia karena kekejaman Rusia.” [IT/r]