10 Anggota Kongres AS Pro-Israel Mengusulkan Aliansi Anti-Iran

IslamTimes - Sekelompok anggota Kongres pro-Israel telah meminta Amerika Serikat untuk mendukung rezim Zionis Israel dan sembilan negara Arab dalam membangun sistem rudal terintegrasi untuk melawan Iran, dalam apa yang merupakan pengakuan atas kekuatan militer Republik Islam yang tumbuh di wilayah tersebut.

[IT/r]