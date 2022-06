Biden Mengklaim Dia 'Belum' Memutuskan Perjalanan ke Saudi

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden sekarang mengatakan dia "belum" memutuskan untuk mengunjungi Arab Saudi, seminggu setelah dia membuka pintu untuk kemungkinan perjalanan ke negara Teluk Persia yang kaya minyak itu menyusul kritik luas terhadap langkah tersebut.

Ditanya oleh seorang reporter di Albuquerque, New Mexico, apakah dia akan menggunakan kemungkinan perjalanan ke Timur Tengah untuk mengamankan kesepakatan guna meningkatkan hubungan antara Kerajaan Saudi yang lalim dan rezim Zionis Israel, Biden menjawab, “Kita lihat saja nanti,” lapor Reuters, Sabtu (11/6) ini.Perkembangan terjadi, bagaimanapun, sehari setelah jaringan berita CNN lokal melaporkan bahwa Washington telah memutuskan untuk mengabaikan pembunuhan brutal jurnalis Jamal Khashoggi untuk mengatur ulang hubungan dengan rezim Saudi setelah mendapat tekanan besar untuk menahan lonjakan harga gas di AS di tengah rekor -menetapkan angka inflasi.Mengutip pejabat senior AS, CNN mengatakan Washington telah menyampaikan kepada Riyadh bahwa AS siap untuk bergerak maju dengan "mengatur ulang" hubungan, secara efektif beralih dari pembunuhan Khashoggi untuk memperbaiki hubungan timbal balik.Laporan itu lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengaturan ulang hubungan akan menjadi perubahan dramatis bagi Biden, yang telah bersumpah sebelum menjabat untuk berurusan dengan Arab Saudi sebagai "pariah" atas pembunuhan Khashoggi.Ia juga menambahkan bahwa Biden mengabaikan laporan intelijen AS yang dirilis tahun lalu yang secara langsung menyalahkan Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman karena mengatur pembunuhan penyiksaan Khashoggi.Oleh karena itu, pejabat pemerintah mengatakan, presiden Amerika telah mengesampingkan kemarahan moralnya untuk mengejar hubungan yang lebih hangat dengan kerajaan Saudi di tengah pergolakan global yang dramatis yang Washington tuduhkan pada operasi militer Rusia di Ukraina dalam menghadapi kemajuan ke arah timur NATO yang dipimpin AS aliansi militer."Kedua belah pihak telah memutuskan bahwa demi mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, kita perlu bergerak melewatinya," kata seorang pejabat senior AS seperti dikutip dalam laporan CNN.Jaringan itu juga mengutip pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa Arab Saudi menganggap kasus Khashoggi telah ditutup dan telah menjelaskannya kepada AS.Sementara laporan pers AS mengutip sumber awal pekan ini yang mengatakan bahwa Biden berencana mengunjungi Arab Saudi, bersama dengan perjalanan ke Eropa dan Palestina yang diduduki Zionis Israel pada akhir Juni.Setiap kunjungan potensial ke Arab Saudi, menurut analis berita lokal, kemungkinan akan ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan rezim pada saat Biden sedang berjuang untuk menemukan cara untuk menurunkan harga bensin di AS.Reuters juga mengutip seorang pejabat Gedung Putih yang mengklaim pada hari Jumat (10/6) bahwa Washington tidak akan mengabaikan perilaku yang terjadi sebelum kepresidenan Biden, tetapi bahwa "penting juga untuk mengarahkan kembali - tetapi tidak merusak - hubungan dengan Arab Saudi," menunjuk pada peran rezim despotik. sebagai mitra strategis AS selama delapan dekade terakhir.Biden secara terbuka mengakui awal bulan ini bahwa ia akan segera melakukan perjalanan ke Arab Saudi, dalam kunjungan yang diharapkan mencakup pembicaraan dengan putra mahkota Saudi yang terkenal itu.[IT/r]