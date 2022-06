China Peringatkan AS tentang Taiwan: “Kami Akan Berjuang Sampai Akhir”

IslamTimes - Berbicara pada konferensi keamanan Shangri-La Dialogue (SLD) di Singapura, Menteri Pertahanan China Wei Fenghe memperingatkan bahwa angkatan bersenjata China siap untuk berperang sampai akhir jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari China.

“Taiwan adalah bagian dari China, masalah Taiwan adalah urusan internal China, dan reunifikasi nasional pasti akan menjadi kenyataan,” kata Wei.Dia lebih lanjut memperingatkan bahwa mereka yang mengejar "kemerdekaan Taiwan" sebagai bagian dari upaya untuk memecah China pasti akan menemui jalan buntu, menambahkan bahwa AS berperang dalam perang saudara untuk persatuannya, dan meskipun China tidak menginginkan hal seperti itu. perang, itu akan menghancurkan upaya mengejar "kemerdekaan Taiwan".“Biarkan saya menjelaskan ini: jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari China, kami tidak akan ragu untuk melawan. Kami akan berjuang dengan segala cara. Kami akan berjuang sampai akhir. Ini adalah satu-satunya pilihan untuk China,” Wei memperingatkan.Menteri Pertahanan China lebih lanjut menyatakan bahwa memperlakukan China sebagai ancaman musuh atau musuh akan menjadi kesalahan bersejarah karena itu bukan ancaman bagi negara lain, menambahkan bahwa strategi Indo-Pasifik AS mengeksploitasi gagasan untuk menciptakan “negara bebas dan membuka kawasan Indo-Pasifik” untuk mengendalikan negara-negara kawasan dan menghasilkan konflik untuk menahan China.Mengenai perang di Ukraina, Wei mengatakan bahwa China menganggap sanksi sebagai alat yang tidak efektif, dan pendekatan seperti itu terhadap Rusia tidak akan membantu dalam menyelesaikan konflik.Dia lebih lanjut menekankan bahwa China tidak pernah memberikan dukungan material kepada militer Rusia, dan bahwa kemitraan negaranya dengan Rusia tidak ditujukan terhadap negara mana pun.Konflik atau perang adalah hal terakhir yang diinginkan Beijing, kata Wei, dan tekanan sanksi bukanlah perang untuk menyelesaikan konflik, melainkan dapat semakin mengobarkan ketegangan dan memperumit situasi.Untuk memastikan penghentian permusuhan dengan cepat, menteri pertahanan mengatakan bahwa China mendukung dialog antara Rusia dan Ukraina, dan juga pembicaraan antara AS, NATO, dan Rusia.[IT/r]