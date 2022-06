Kemungkinan Perjalanan Biden ke Arab Saudi Karena Krisis Gas adalah 'Pertaruhan Berisiko'

IslamTimes - Kemungkinan perjalanan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi kemungkinan tidak akan membantu mengurangi harga gas global, kata para analis, memperingatkan tentang biaya politik dari kunjungannya ke Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, laporan mengatakan pekan lalu bahwa Biden merencanakan perjalanan ke Riyadh, bersama dengan perjalanan ke Eropa dan Zionis Israel pada akhir Juni.Presiden, bagaimanapun, mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia “belum” memutuskan apakah dia akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi.Dikatakan bahwa kemungkinan perjalanan Biden ke kerajaan itu akan ditujukan untuk mengkalibrasi ulang — hubungan yang dulu penting — pada saat ia mencoba menemukan cara untuk menurunkan harga bensin di AS.Para ahli memperingatkan bahwa biaya politik dari perjalanan Biden ke kerajaan itu mungkin jauh lebih besar bagi presiden.Selama kampanye kepresidenannya, Biden menyerukan agar Riyadh dijadikan "paria," atas pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis untuk Washington Post dan kritikus bin Salman di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2018.Kerajaan itu juga dikecam karena catatan hak asasi manusianya termasuk kehancuran perang di Yaman dan penahanan sewenang-wenang para pembangkang politik.“Saya tidak percaya ada jumlah minyak yang dapat disediakan Saudi yang secara substansial akan mengurangi harga gas AS,” Samantha Gross, rekan dan direktur Inisiatif Keamanan Energi dan Iklim di Brookings Institution, mengatakan kepada The Hill.“Akan sulit bagi Biden untuk mendapatkan sesuatu yang dia sebut kemenangan,” tambahnya.Biden telah mengakui bahwa pemerintahannya tidak mungkin dapat secara memadai mengurangi biaya bensin di negara itu dalam jangka pendek.Presiden Demokrat menempatkan embargo pada minyak Rusia awal tahun ini, tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kampanye militer melawan Ukraina pada 24 Februari.Selain embargo minyak, Washington dan sekutu Baratnya memberlakukan gelombang sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow.Langkah itu sejauh ini membuat harga gabah, minyak goreng, pupuk, dan energi meroket.Arab Saudi dan negara-negara OPEC+ lainnya memutuskan untuk memajukan produksi minyak untuk mengimbangi kerugian produksi Rusia sebagai akibat sanksi Barat terhadap Moskow.Robert Weiner, profesor Bisnis Internasional dan Hubungan Internasional dengan Universitas George Washington, bagaimanapun, mengatakan bahwa "tidak ada negara yang memiliki kemampuan itu."“Tidak mungkin Arab Saudi memiliki kemampuan untuk memproduksi minyak sebanyak yang telah hilang dari dunia karena embargo Rusia,” katanya.Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga setelah AS dan Arab Saudi.[IT/r]