IslamTimes - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada hari Minggu (12/6) bahwa aliansi yang dipimpin AS bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan, tetapi menambahkan bahwa setiap kesepakatan damai akan melibatkan kompromi, termasuk wilayah.

Ketua aliansi Jens Stoltenberg mengatakan bahwa perdamaian ada harganya, tetapi bersikeras itu terserah UkrainaStoltenberg berbicara pada Pembicaraan Kultaranta di Finlandia, setelah pertemuan dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Sementara kepala NATO mengatakan bahwa Barat bersedia "membayar harga" untuk memperkuat militer Ukraina, Kiev harus membuat beberapa konsesi teritorial ke Moskow untuk mengakhiri konflik saat ini."Perdamaian itu mungkin," katanya. "Satu-satunya pertanyaan adalah berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk perdamaian? Berapa banyak wilayah, berapa banyak kemerdekaan, berapa banyak kedaulatan ... apakah Anda bersedia berkorban untuk perdamaian?Stoltenberg tidak menyarankan persyaratan apa yang harus diterima Ukraina, dengan mengatakan bahwa "mereka yang membayar harga tertinggi untuk membuat penilaian itu," sementara NATO dan Barat terus memasok senjata ke Ukraina untuk "memperkuat tangan mereka" ketika penyelesaian akhir yang dinegosiasikan tercapai. .Sekjen tidak secara langsung mendukung penyerahan wilayah Ukraina, tetapi dia memberikan contoh Finlandia, yang menyerahkan Karelia ke Uni Soviet sebagai bagian dari kesepakatan damai selama Perang Dunia Kedua. Stoltenberg menggambarkan penyelesaian Finlandia-Soviet sebagai "salah satu alasan Finlandia mampu keluar dari Perang Dunia Kedua sebagai negara berdaulat yang independen."Pernyataan Stoltenberg muncul di tengah meningkatnya sentimen bahwa Ukraina akan segera ditekan ke dalam kesepakatan damai oleh para pendukung Baratnya. Sementara para pejabat AS dan Inggris secara terbuka bersikeras bahwa Ukraina "dapat memenangkan" perangnya dengan Rusia, sebuah laporan CNN baru-baru ini menunjukkan bahwa para pejabat di Washington, London dan Brussel bertemu tanpa rekan-rekan Ukraina mereka dalam upaya untuk merencanakan gencatan senjata dan penyelesaian damai.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengklaim bahwa pihak asing yang tidak disebutkan namanya telah mencoba untuk "sedikit mendorong kami" menuju kesepakatan, karena publik di negara-negara yang mendukung Ukraina menjadi "lelah berperang."Presiden Prancis Emmanuel Macron telah secara terbuka membantah desakan Zelensky untuk menyerahkan beberapa wilayah sebagai imbalan untuk mengakhiri permusuhan, seperti yang disarankan oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger bulan lalu.Kissinger mengusulkan pada bulan Mei bahwa Ukraina menerima kembali ke "status quo ante," yang berarti akan melepaskan klaim teritorialnya ke Krimea dan memberikan otonomi kepada Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Krimea telah menjadi bagian dari Rusia sejak 2014, sementara Moskow mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk beberapa hari sebelum operasi militernya dimulai pada Februari.Zelensky telah mengubah posisi beberapa kali pada kesepakatan perdamaian potensial, dengan presiden secara berkala menyatakan minatnya untuk menegosiasikan penyelesaian dengan Rusia, hanya untuk pejabatnya, Departemen Luar Negeri AS, atau Zelensky sendiri, untuk mengungkapkan sentimen yang berlawanan tak lama kemudian. Setelah mengumumkan kesediaannya untuk memasuki negosiasi akhir bulan lalu, Zelensky keluar beberapa hari kemudian dan mengatakan kepada warganya bahwa "tidak akan ada alternatif untuk bendera Ukraina kita" yang berkibar di atas republik Donbass.