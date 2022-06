Biden Akan Melakukan Perjalanan ke 'Pariah' Arab Saudi pada Bulan Juli Meskipun Ada Tentangan di Dalam Negeri

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden berencana akan melanjutkan kunjungannya ke Arab Saudi bulan depan meskipun banyak anggota parlemen menyarankan dia untuk membatalkan perjalanan.

Sebuah laporan di Reuters, mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, mengatakan pada hari Minggu (12/6) bahwa Gedung Putih kemungkinan akan mengumumkan perjalanan profil tinggi minggu ini.“Kami sedang melakukan perjalanan ke Zionis Israel dan Arab Saudi untuk KTT (P)GCC+3,” kata seorang pejabat senior pemerintah seperti dikutip oleh NBC News.“Kami sedang bekerja untuk mengkonfirmasi tanggal. Ketika kami memiliki sesuatu untuk diumumkan, kami akan melakukannya.”Pada hari Minggu, Biden mengatakan dia “belum” memutuskan apakah dia akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, di tengah tentangan dari legislator Partai Demokrat dan kelompok hak asasi manusia.Biden awal bulan ini mengkonfirmasi bahwa dia merencanakan perjalanan ke Riyadh dengan sikap mengejutkan yang banyak dikaitkan dengan kebutuhan energi Washington setelah sanksi terhadap sektor energi Rusia.Kunjungan Biden ke Arab Saudi, negara yang pernah dia janjikan untuk menjadi "paria", dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan sarang lebah di koridor kekuasaan AS, dengan banyak anggota parlemen menasihatinya untuk membatalkan kunjungan tersebut.Dalam sebuah surat terbuka pada hari Kamis (9/6), koalisi kelompok hak asasi manusia meminta presiden AS untuk tidak melanjutkan perjalanan tanpa adanya komitmen hak asasi manusia oleh Riyadh, memperingatkan hal itu dapat mendorong “pelanggaran lebih lanjut.”“Upaya untuk memperbaiki hubungan AS dengan pemerintah Arab Saudi tanpa komitmen tulus untuk memprioritaskan hak asasi manusia bukan hanya pengkhianatan terhadap janji kampanye Anda, tetapi kemungkinan akan membuat putra mahkota berani melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional,” membacakan surat dari 13 LSM.Pemimpin negara kaya minyak itu menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela, terutama terhadap minoritas agama.Penguasa de-facto negara itu, putra mahkota Mohammad Bin Salman, juga dituduh memerintahkan pembunuhan brutal terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan di Istanbul pada 2018.Ketua komite intelijen DPR AS, Adam Schiff, dikutip mengatakan akhir pekan lalu bahwa jika dia Biden, dia tidak akan pergi ke Arab Saudi."Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan menjabat tangannya. Ini adalah seseorang yang membantai seorang penduduk Amerika, memotongnya menjadi beberapa bagian dan dengan cara yang paling mengerikan dan terencana," katanya.Rencana kunjungan Biden ke Arab Saudi "adalah tamparan di wajah para aktivis, pembangkang, perempuan pembela hak asasi manusia, jurnalis, & warga biasa - di Saudi dan luar negeri - yang telah dipenjara, dihilangkan, dan dibunuh," Proyek Demokrasi Timur Tengah kata di Twitter.Putar balik Biden ke Arab Saudi terjadi setelah krisis yang memburuk di pasar energi global dan melonjaknya harga minyak, yang dipicu oleh perang di Ukraina.Perang, yang sekarang memasuki bulan keempat, telah menyebabkan gangguan terbesar dalam pasokan energi dalam beberapa dekade, memaksa Biden untuk mengkalibrasi ulang posisinya di Arab Saudi, menurut pengamat.Ada juga spekulasi bahwa Biden selama perjalanan bermaksud untuk mengambil langkah-langkah untuk membantu menormalkan hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv, mengikuti jejak pendahulunya.The Wall Street Journal melaporkan bahwa rezim Saudi bertujuan untuk menginvestasikan jutaan dolar di Israel, yang dapat membuka jalan bagi normalisasi resmi hubungan antara kedua belah pihak.Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina dan lonjakan harga minyak berikutnya, presiden AS telah melakukan upaya besar untuk mengendalikan harga bahan bakar serta mengisolasi Rusia.Pemerintahan Biden telah mencoba untuk menempatkan kesengsaraan ekonomi di negara itu pada Rusia, menyalahkan pemimpin Rusia Vladimir Putin karena mengacaukan pasokan makanan global dan mendorong biaya bahan makanan di dalam negeri.Sementara itu, harga rata-rata nasional bensin di AS pekan lalu mencapai $5 per galon untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu karena inflasi mencapai level tertinggi 41 tahun sebesar 8,6 persen pada Mei.Kenaikan harga bahan bakar dan makanan memukul keras Amerika, akibatnya popularitas Biden juga berkurang dengan cepat, sehingga menyulitkan partainya dalam pemilihan kongres paruh waktu November.[IT/r]