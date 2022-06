Austin Bertemu Pemimpin Thailand sebagai Bagian dari Strategi Membangun 'Aliansi dan Kemitraan'

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah bertemu dengan perdana menteri Thailand sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengembangkan “aliansi dan kemitraan” Washington di kawasan itu di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.

Thailand dan Amerika Serikat adalah sekutu militer lama, tetapi hubungan mereka agak mendingin setelah kudeta 2014 yang membawa Prayuth Chan-ocha ke tampuk kekuasaan. Kedua negara adalah sekutu dekat selama Perang Vietnam, dan pada tahun 2003, Washington menunjuk Thailand sebagai sekutu utama non-NATO.Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan Senin (13/6) merupakan langkah penting dalam mengembangkan hubungan AS-Thailand, khususnya kerja sama militer merekaChina telah membuat terobosan diplomatik, ekonomi dan keamanan yang signifikan ke Thailand sejak Prayuth berkuasa pada tahun 2014. Kunjungan Austin ke negara itu, yang pertama sebagai menteri pertahanan, secara luas dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mengimbangi pengaruh China yang tumbuh di kawasan itu.China selama dekade terakhir telah mencoba untuk memperluas aliansinya di Asia Tenggara melalui inisiatif bantuan dan investasi, termasuk proyek “Belt and Road”, dan penggunaan angkatan lautnya untuk menegaskan klaimnya atas wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.Ketegangan antara AS dan China meningkat secara signifikan, terutama terkait isu Taiwan dan Laut China Selatan.Dalam pidatonya pada Sabtu di KTT keamanan di Singapura, Austin menuduh China mengancam akan membahayakan keamanan dan kemakmuran kawasan itu melalui apa yang disebutnya "aktivitas militer yang provokatif dan tidak stabil di dekat Taiwan."Kepala Pentagon mengatakan “jaringan aliansi dan kemitraan Washington yang tak tertandingi semakin dalam” pada tahun lalu.Pada bulan Mei, pemerintahan Biden mengumumkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, atau IPEF, sebagai bagian dari strateginya untuk kawasan tersebut. Dilihat sebagai sarana untuk melawan China, kerangka kerja tersebut melibatkan 13 negara tetapi tidak termasuk China, dan bertujuan untuk memperkuat kemitraan dalam masalah ekonomi dan perdagangan yang penting.Berbicara pada KTT keamanan Dialog Shangri-La, Menteri Pertahanan China Jenderal Wei Fenghe mengatakan kerangka kerja yang dipimpin AS hanya akan mengarah pada “konflik dan konfrontasi.”“Bagi kami, strateginya adalah upaya membangun kelompok kecil eksklusif atas nama Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, untuk membajak negara-negara di kawasan kami dan menargetkan satu negara tertentu,” katanya.Jenderal Wei juga menuduh Amerika Serikat berusaha membuat negara-negara Asia Tenggara melawan China dan berusaha memperluas jangkauan pengaruhnya di kawasan itu “dengan kedok multilateralisme.”Austin dan Jenderal Wei bertemu di sela-sela KTT Dialog Shangri-La selama hampir satu jam pada hari Jumat (10/6). Taiwan adalah salah satu topik pembicaraan antara dua kepala pertahanan, dengan kedua belah pihak berdiri teguh dalam menegaskan pandangan mereka yang berlawanan di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.Meskipun secara terbuka mengakui kedaulatan China atas Taiwan di bawah “kebijakan Satu China,” Amerika Serikat terus tetap menjadi pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting di pulau itu, sumber ketegangan terus-menerus antara Washington dan Beijing.Pejabat AS dan komandan militer khawatir bahwa China mungkin bersedia berperang memperebutkan Taiwan di tahun-tahun mendatang, sesuatu yang Jenderal Wei katakan kepada rekan Amerika-nya, Beijing, tidak akan menghindar jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan.“Jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari China, tentara China pasti tidak akan ragu untuk memulai perang tidak peduli biayanya,” kata Wei, sambil memperingatkan bahwa segala upaya untuk menggunakan Taiwan untuk menahan China tidak akan pernah berhasil.Undang-undang AS memungkinkan Washington untuk meningkatkan kemampuan militer Taiwan dan mungkin melakukan intervensi militer untuk mempertahankan pulau itu jika perang pecah. Presiden Joe Biden telah memberi isyarat beberapa kali bahwa militer AS siap turun tangan jika China melancarkan serangan.Namun, Austin pada hari Sabtu menegaskan bahwa Washington tidak mendukung Taiwan yang merdeka. “Kebijakan kami tidak berubah, tetapi sayangnya itu tampaknya tidak berlaku untuk RRT,” kata kepala Pentagon, merujuk pada Republik Rakyat China.China telah menanggapi dengan marah dukungan militer dan diplomatik Washington yang meningkat untuk Taiwan, meningkatkan aktivitas militernya di dekat pulau itu. [IT/r]