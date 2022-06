5 Tewas, 27 Terluka dalam Serangkaian Penembakan Massal Akhir Pekan di AS

IslamTimes - Setidaknya 5 orang tewas dan 27 lainnya terluka dalam serentetan penembakan massal di seluruh Amerika Serikat selama akhir pekan.

Petugas penegak hukum AS menanggapi setidaknya tujuh penembakan massal di tujuh kota di seluruh negeri sejak Jumat (10/6) malam, menurut Arsip Kekerasan Senjata, sebuah situs yang melacak penembakan di Amerika Serikat.AS telah menyaksikan serangkaian penembakan massal akhir pekan berturut-turut yang dimulai selama liburan Memorial Day, ketika total 13 orang kehilangan nyawa dan 79 mengalami luka-luka dalam setidaknya 17 penembakan di seluruh negeri.Akhir pekan lalu adalah akhir pekan paling berdarah dalam gelombang terbaru insiden korban massal. Sedikitnya 11 penembakan massal dilaporkan, di mana total 17 orang tewas dan 62 luka-luka.Sejak Buffalo, New York, menembak pada 14 Mei, ketika simpatisan supremasi kulit putih melepaskan tembakan ke supermarket dan menewaskan 10 orang kulit hitam, setidaknya 63 penembakan massal telah dilaporkan di seluruh negeri, rata-rata dua per hari.Terutama pada 24 Mei, penembakan di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas, menewaskan 19 siswa dan dua guru.Insiden korban massal telah mengirimkan gelombang kejutan di seluruh Amerika Serikat, mempromosikan pemerintahan Biden dan Kongres untuk memperbarui upaya mereka yang sering sia-sia untuk memperkenalkan langkah-langkah untuk mengekang kekerasan senjata.Sebuah kelompok bipartisan dari 20 senator AS mengumumkan Minggu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan tentang kerangka rencana untuk memperketat undang-undang kontrol senjata di negara itu.Proposal tersebut mencakup pendanaan untuk mendorong negara bagian untuk melepaskan senjata dari orang-orang yang berpotensi berbahaya, uang untuk keselamatan sekolah dan perawatan kesehatan mental, serta pemeriksaan latar belakang yang diperluas untuk pembelian senjata oleh orang-orang di bawah usia 21 tahun.Jika disahkan menjadi undang-undang, tindakan itu akan menjadi kesepakatan legislatif pertama dalam 30 tahun untuk mencoba mengekang apa yang sering disebut pejabat AS, termasuk Presiden Joe Biden, sebagai epidemi kekerasan senjata.Anggota parlemen, 10 Demokrat dan 10 Republik, menyebut kesepakatan itu proposal "masuk akal" yang akan mengurangi ancaman kekerasan di Amerika Serikat.Pada hari Sabtu (11/6), ribuan orang Amerika, ngeri dengan meningkatnya penembakan massal baru-baru ini, mengambil bagian dalam ratusan protes di seluruh negeri, menuntut Kongres mengambil tindakan terhadap kekerasan senjata.Para pengunjuk rasa melakukan lebih dari 450 aksi unjuk rasa secara nasional, dengan pertemuan terbesar berlangsung di Washington, DC. Unjuk rasa tersebut diselenggarakan oleh March for Our Lives, sebuah organisasi yang digerakkan oleh pemuda yang pertama kali dibentuk oleh para penyintas penembakan massal 2018 di Parkland, Florida.[IT/r]