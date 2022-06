Menkopolhukam: Kerja Sama Antarumat Beragama Bangun Indonesia Damai

Islam Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa kerjasama antarumat beragama di Indonesia dapat menciptakan toleransi dan mampu membangun kehidupan yang positif dan damai.

“Nation building (pembangunan bangsa) ini tidak hanya dilakukan oleh komunitas Islam, tetapi dilakukan komunitas agama lain di Indonesia. Hal inilah yang membentuk kehidupan positif dan penuh dengan toleransi di Indonesia, yang bisa kita nikmati bersama sampai saat ini,” kata Mahfud MD.Hal tersebut ia sampaikan dalam acara "The 7th Interfaith Dialogue: Religion in Colonization and Decolonization: Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, Transformation" di Den Haag, Belanda, Kamis (9/6).Mahfud menambahkan peran berbagai organisasi keagamaan dibutuhkan oleh segenap bangsa Indonesia guna mencegah perkembangan ideologi yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.Oleh karena itu, kerukunan kehidupan antarumat beragama di Indonesia memiliki nilai strategis untuk membangun toleransi dan pencegahan ekstrimisme sebagai nilai-nilai bersama dalam kehidupan berbangsa.“Perkembangan dan perlindungan atas nilai toleransi dan moderasi merupakan aspek krusial dalam melindungi keberagaman Indonesia,” ujar dia.[IT/ar]