Tokoh Keamanan Nasional AS dan China Teratas Mengadakan Pembicaraan “Jujur”

IslamTimes - Penasihat keamanan top China dan AS mengadakan pembicaraan panjang pada hari Senin (13/6), dengan kedua belah pihak menggambarkan mereka sebagai "terus terang" setelah berhari-hari pertukaran sengit mengenai Taiwan dan masalah titik nyala lainnya.

Pembacaan pertemuan di Luksemburg diperlunak dibandingkan dengan minggu lalu ketika menteri pertahanan China memperingatkan negaranya tidak akan "ragu-ragu untuk memulai perang" atas Taiwan, sementara menteri perang AS mengecam aktivitas militer Beijing yang "provokatif dan tidak stabil".Tetapi penasihat keamanan AS Jake Sullivan dan diplomat tinggi Yang Jiechi tidak menunjukkan kompromi pada poin inti ketidaksepakatan mereka, terutama Taiwan. China menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya, untuk direbut secara paksa suatu hari nanti jika perlu."Pertanyaan Taiwan menyangkut dasar politik hubungan China-AS yang, jika tidak ditangani dengan benar, akan memiliki dampak subversif," kata Yang seperti dikutip oleh kantor berita resmi China Xinhua."Amerika Serikat seharusnya tidak memiliki salah penilaian atau ilusi [tentang Taiwan]," tambahnya.Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan Sullivan mengulangi kebijakan AS untuk mengakui kedaulatan China, tetapi menyatakan "kekhawatiran tentang tindakan koersif dan agresif Beijing di Selat Taiwan."Ketegangan di Taiwan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena meningkatnya serangan pesawat militer China ke zona identifikasi pertahanan udara pulau [ADIZ].Presiden AS Joe Biden, selama kunjungan ke Jepang bulan lalu, tampaknya melanggar kebijakan AS selama beberapa dekade ketika, dalam menanggapi sebuah pertanyaan, dia mengatakan Washington akan membela Taiwan secara militer jika diserang oleh China. Gedung Putih sejak itu bersikeras bahwa kebijakan "ambiguitas strategis" mengenai apakah akan campur tangan atau tidak tidak berubah.Pertemuan Sullivan-Yang, yang ditindaklanjuti pada panggilan telepon 18 Mei, berlangsung sekitar empat setengah jam, kata pejabat Gedung Putih kepada wartawan. Xinhua mengatakan pembicaraan itu "terus terang, mendalam, dan konstruktif" sementara pernyataan Gedung Putih menggambarkannya sebagai "terus terang, substantif, dan produktif."Hubungan AS-China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua kekuatan itu bersitegang dalam beberapa masalah, mulai dari perdagangan internasional dan keamanan hingga hak asasi manusia di China dan – yang terbaru – invasi Rusia ke Ukraina.Sebelumnya pada hari Senin (13/6), Sullivan "menggarisbawahi pentingnya menjaga jalur komunikasi terbuka untuk mengelola persaingan antara kedua negara kita," menurut Gedung Putih. Yang juga setuju untuk mempertahankan dialog, kata Xinhua, tetapi menjelaskan bahwa Beijing tidak akan mengubah garis merahnya.[IT/r]